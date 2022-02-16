Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов продлил сухую серию в играх с мадридским «Реалом». Семикратный обладатель «Золотого мяча» ушел с поля без гола в восьмой подряд встрече с «Мадридом».

Последний раз Месси клал мяч в сетку «бланкос» в мае 2018 года – за «Барселону» в Класико, которое завершилось со счетом 2:2. Лионель за эти восемь игр ни разу не забивал и не отдавал результативные передачи. Это совпало с уходом Криштиану Роналду из «Реала» в туринский «Ювентус».

Ad

В семи матчах с «Мадридом», в которых «Барселона» оставалась без гола Месси, «сине-гранатовые» потерпели три поражения, одержали две победы и еще дважды сыграли вничью. Нынешний клуб аргентинца «ПСЖ» победил «Реал» со счетом 1:0. Лео не забил пенальти на 62-й минуте , единственный мяч на 94-й минуте вколотил Килиан Мбаппе.

Лига чемпионов УЕФА Месси не забил «Реалу» с пенальти 9 ЧАСОВ НАЗАД

Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»), Эдер Милитао («Реал» Мадрид) Фото: Getty Images

У Лионеля Месси еще будет шанс прервать сухую серию в матчах с «бланкос». Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 9 марта.

Чемпионат Франции Месси полгода киснет в «ПСЖ». Почему Лео провалился? ДЕНЬ НАЗАД