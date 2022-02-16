Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал исход первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов против мадридского «Реала».

«Хотели хорошо подготовиться к важным матчам, мечтаем о подобных вечерах. Хотим побеждать, нас подгоняют наши болельщики. Но еще будет ответный матч – сначала в субботу нужно встретиться с «Нантом», а затем атакуем вторую игру с «Реалом» 9 марта.

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Как можно игнорировать контекст? Это просто – нужно просто играть в футбол. Мы задаем слишком много вопросов, говорим много разных слов друг другу. Это же «ПСЖ» и «Реал», два великих клуба. Я – футболист «Пари Сен-Жермен», я всегда очень рад.

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Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), «Реал» (Мадрид) Фото: Getty Images

Говорил, что отдам все на поле, и нужно доказывать это действиями. Я сделал результат в первый раз, нам нужно показать все второй раз на «Бернабеу». Подойдем к ответке с желанием победы. Во-первых, нужно навязать борьбу. Ехать в Испанию с мыслями о преимуществе в счете несолидно для такого клуба, как «ПСЖ». Нужно проанализировать матч, во второй игре будет другой контекст», – заявил Мбаппе.

Мбаппе забил единственный мяч «Реалу» на 94-й минуте первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Контракт Килиана с «ПСЖ» завершается в июне 2022 года. Слухи отправляют форварда в «Мадрид» на правах свободного агента.

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