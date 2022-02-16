«Интер» – «Ливерпуль» – самая яркая вывеска второго игрового дня 1/8 финала Лиги чемпионов. Миланцы пробились в плей-офф главного клубного турнира Европы впервые за десять лет и получили в соперники одного из главных фаворитов турнира. Случится ли на стадионе «Джузеппе Меацца» сенсация?

Кто посмотрит матч по тв

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«Интер» останется без Хоакина Корреа и Робина Госенса – оба получили травмы бедра и продолжают восстановление. Николо Барелла пропустит игру из-за дисквалификации: победитель Евро-2020 получил прямую красную карточку в заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов против «Реала».

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Также в матче с «Ливерпулем» точно не сыграет Александар Коларов – «Интер» вычеркнул 36-летнего серба из заявки на Лигу чемпионов, чтобы включить туда подписанных в январе Робина Госенса и Фелипе Кайседо. На групповом этапе защитник провел на поле лишь 6 минут в домашней игре с «Шерифом».

Алессандро Бастони был дисквалифицирован на два матча Серии А после дерби с «Миланом», но в еврокубках защитнику играть не запрещено. Ожидается, что итальянец вернется в состав и займет место в тройке с Миланом Шкриниаром и Стефаном Де Вреем.

У «Ливерпуля» потеря лишь одна – Дивок Ориги продолжает восстанавливаться после травмы, которую он получил в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Милана». Бельгийский форвард не выходил на поле с начала декабря. Правда, под вопросом участие Джордана Хендерсона – капитан «Ливерпуля» оправился после травмы колена, однако вопрос об участии полузащитника в матче с «Интером» остается открытым.

Джордан Хендерсон, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Форма

«Интер» начал год неровно: несколько необязательных ничьих и поражение в дерби с «Миланом» лишили команду Симоне Индзаги первой строчки Серии А. При этом «нерадзурри» пробились в полуфинал Кубка Италии.

Отлично в 2022-м стартовал Эдин Джеко: в последних пяти матчах на счету форварда три гола и ассист. Плюс неожиданно воскрес Алексис Санчес: чилиец отметился важными голами в матчах Кубка с «Эмполи» и «Ромой», а также воткнул победный мяч «Ювентусу» в Суперкубке Италии и принес «Интеру» трофей.

Несмотря на жалобы Юргена Клоппа, «Ливерпуль» не заметил отъезда лидеров на Кубок Африки. С середины января у «красных» шесть побед подряд с общим счетом 14:2. В Кубке Лиги прошли «Арсенал», в Кубке Англии – «Кардифф». Параллельно «Ливерпуль» поддерживал интригу в чемпионской гонке – разумеется, насколько это возможно. «Сити» лидирует с отрывом в девять баллов, Клопп намекает на конец борьбы, но Пеп не соглашается с коллегой и уверяет, что с обладателем титула еще не все ясно.

Лицом к лицу

В новейшей истории «Интер» и «Ливерпуль» встречались лишь однажды – это было в сезоне-2007/08 и тоже на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов.

В первой игре на «Энфилде» хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Дирка Кюйта и Стивена Джеррарда. В ответной игре на «Джузеппе Меацца» победу «Ливерпулю» принес единственный гол Фернандо Торреса.

Впервые команды встретились в полуфинале Кубок европейских чемпионов-1964/65. Дома «Ливерпуль» выиграл 3:1, в ответной игре «Интер» добился победы со счетом 3:0, вышел в финал и завоевал титул.

Дуэль «Интер» и «Ливерпуля» – одно из двух противостояний 1/8 финала нынешнего сезона, в котором друг с другом соперничают клубы, хотя бы раз побеждавшие в Лиге чемпионов. Другая такая пара – «Бенфика» – «Аякс».

В этом сезоне Ливерпуль уже играл на «Джузеппе Меацца». А если точнее – на «Сан Сиро», потому что это был матч с «Миланом». В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «красные» победили со счетом 2:1 и вместо плей-офф отправили главных врагов «Интера» на последнее место квартета.

«Ливерпуль» ни разу не проиграл на групповом этапе: у «красных» шесть побед со счетом 17:6.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Интера»: 3,50

Ничья: 3,55

Победа «Ливерпуля: 2,16

«Ливерпуль» пропускал в каждом из последних четырех выездных матчей Лиги чемпионов. Поэтому если не хотите ставить на исход, можно рассмотреть вариант «обе забьют».

Где смотреть

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ», начало трансляции в 22:45 (мск). Если телевизора под рукой нет – следи за встречей «Интера» и «Ливерпуля» в текстовом лайве Eurosport.ru . Скучно точно не будет.

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