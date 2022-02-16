Вратарь «Реала» Тибо Куртуа рассказал, что помогло ему отбить пенальти в исполнении нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 61-й минуте Дани Карвахаль в своей штрафной сфолил на Килиане Мбаппе, после чего судья Даниэле Орсато назначил пенальти. К точке подошел Месси, но Куртуа отразил удар аргентинца.
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«Знаете, в таких матчах вам как вратарю приходится сделать довольно много. Я изучал пенальти Месси и пытался поиграть с ним, стоя на линии. Также вам нужно немного удачи», – сказал Куртуа.
Лига чемпионов УЕФА
Месси не забил «Реалу» в 8-м матче подряд. Лео молчит 4 года
Трагедия Месси в матчах против «Реала» продолжается: аргентинец не забил «Мадриду» в 8-м матче подряд. Молчание Лео длится уже 4 года.
Не только Килиан Мбаппе тащил «ПСЖ» к победе над «Реалом». Маурисио Почеттино наконец встроил звезд в игру.
Источник: официальный сайт УЕФА
Лига чемпионов УЕФА
Месси не забил «Реалу» с пенальти
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Месси полгода киснет в «ПСЖ». Почему Лео провалился?
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