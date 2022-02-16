«Зальцбург» сотворил главную сенсацию недели и дома едва не сломил мюнхенскую «Баварию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1)
С первых минут хозяева захватили инициативу и открыли счет уже на 21-й минуте. Отличился 21-летний игрок «Зальцбурга» Адаму, вышедший на замену травмированному Окафору. «Бавария», которая до этого вечера выиграла все свои матчи в ЛЧ-2021/22, пыталась переломить ход матча в свою пользу, но мюнхенцам не хватало концентрации и легкости в атаке. Лишь на 90-й минуте Кингсли Коман спас немцев от неудачи.
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Ответный матч пройдет 8 марта 2022 года в Мюнхене на домашнем стадионе «Баварии».
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