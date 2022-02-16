«Ливерпуль» обыграл «Интер» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 2:0.

Соперники с самого начала заиграли в высоком темпе: «красные» больше давили в позиционных атаках, «нерадзурри» выбегали в контратаки. Команды создавали острые эпизоды, но несмотря на классные атаки, ни разу не пробили в створ до перерыва. Самый реальный шанс на 16-й минуте упустил Хакан Чалханоглу. Турок бил из штрафной соперника после паса Ивана Перишича и вонзил в перекладину.

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«Нерадзурри» феерично начали второй тайм и в первые 15 минут полностью переигрывали «Ливерпуль». «Интер» создал несколько голевых шансов и даже забил, но моменты остались нереализованными, а гол отменили из-за офсайда – Джеко чуть поторопился при выходе один на один. «Красным» не удавалось отвечать на моменты соперника: несмотря на отрезки с владением на чужой половине, «нерадзурри» продолжили рвать соперника в быстрых атаках. Но несмотря на преимущество «Интера», первый гол в матче вонзил «Ливерпуль»: Роберто Фирмино с углового прошил Самира Хандановича первым же попаданием в створ в матче. А на 83-й минуте Мо Салах пробил вратаря вторым выстрелом в рамку.

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