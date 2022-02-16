На 14-й минуте игры с «Интером» Садио Мане улыбчиво подошел к Алессандро Бастони. «Ливерпуль» готовил стандарт, и сенегалец потратил свободное время на легкий нетворкинг. Метод вингера сработал: спустя полминуты защитник упустил его в штрафной и позволил пробить. Выбивать моменты по-другому у команды Юргена Клоппа не выходило – слишком надежно оперировала чужая защита.

В первой игре с «Интером» «Ливерпуль» нанес 13 ударов. Средний показатель команды в АПЛ-2021/22 – 18,9, а в Лиге чемпионов – 17,1. Только пять выстрелов гостей прилетели с игры. Симоне Индзаги сковал атакующую мощь соперника двумя решениями. Первое коснулось прессинга, второе – игры защитников.

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«Интер» защищался по схеме 3-5-2 и применял персональный прессинг. Лаутаро Мартинес и Эдин Джеко следили за центральными защитниками «Ливерпуля», Артуро Видаль, Хакан Чалханоглу и Марцело Брозович – за тройкой полузащитников, а Дензел Думфрис и Иван Перишич – за крайками.

Персональный прессинг «Интера». Один из футболистов центра задержался с оппонентом из «Ливерпуля» на домашней половине Фото: Other Agency

Задумка Индзаги сработала. «Ливерпуль» семь раз потерял мяч на домашней половине, а Аллисон выдал лишь девять точных лонгболлов из 21. Прессинг напрямую приносил «Интеру» моменты: например, удар Лаутаро на пятой минуте или угловой на 21-й.

Если «Ливерпуль» все же проскакивал чужое давление, «Интер» полагался на центральных защитников. Бастони следил за Мохамедом Салахом, а Мане контролировал Милан Шкриниар. Итальянец и словак активно выбрасывались из первой линии, преследовали чужих вингеров до центральной линии.

Шкриниар агрессивно выбросился на Мане, который контролировал мяч Фото: Other Agency

Агрессивная игра Бастони и Шкриниара сковала главных звезд «Ливерпуля». Салах и Мане суммарно нанесли четыре удара, только один из которых пролетел с игры. На первый взгляд, Мо и Садио легко вступали в штрафную «Интера»: выдали восемь и пять действий в чужой коробке соответственно. На деле касания африканцев в продвинутых зонах не приносили гостям эффективности.

Помимо защиты, «Интер» преуспел и в атаке. Самый острый удар миланцев в первом тайме нанес Чалханоглу. Выстрел Хакана на 16-й минуте прилетел из левого полуфланга: о турке позабыл как Ибраима Конате, так и Харви Эллиотт.

Эллиотт и Конате не успели к Чалханоглу в рамках момента на 16-й минуте Фото: Other Agency

Во втором тайме «Интер» намеренно проминал зону, откуда вынес острый удар. Миланцы постоянно загружали мяч в левый полуфланг. На 53-й минуте стратегия чуть не принесла хозяевам гол: Думфрис навесил на Перишича, но Иван прострелил слишком сильно – на дальнюю штангу опоздал Лаутаро.

Индзаги переиграл Клоппа с точки зрения тактики. Симоне нашел удачные ходы против «Ливерпуля» как в защите, так и в атаке. Без мяча «Интер» притупил соперника благодаря персональному прессингу и работе центральных защитников. На мяче нашел уязвимую зону.

«Хорошие команды всегда найдут способ победить. Игра «Ливерпуля» в Милане – доказательство», – просуммировал бывший защитник «Интера» Эшли Янг. Лучше не сказать.

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