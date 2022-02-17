Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах забил «Интеру» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Гол египтянина на 83-й минуте установил окончательный счет – 2:0 в пользу «красных». Салах оформил восьмой забитый мяч в семи играх текущего розыгрыша Лиги чемпионов. Форвард занимает третье место в списке бомбардиров турнира. Выше только Себастьен Алле и Роберт Левандовский, у которых 10 и 9 голов соответственно.

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Гол «Интеру» стал для Мохамеда 33-м в 50 матчах за «Ливерпуль». Как сообщает Opta, только двое игроков в первых 50 играх ЛЧ за один клуб забили больше: Криштиану Роналду настрелял 51 гол за «Реал», а Роберт Левандовский – 36 за «Баварию».

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Также Салах повторил уникальное достижение Питера Крауча. Египтянин – лишь второй игрок в истории турнира, забивший в одном сезоне Лиги чемпионов и «Милану», и «Интеру». Форвард «Тоттенхэма» проделал это в сезоне-2010/11.

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