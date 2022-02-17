«Интер» дома проиграл «Ливерпулю» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 0:2.

Поражение миланцев в первом матче плей-офф главного клубного турнира Европы за 10 лет получилось обидным. Команды владели мячом приблизительно одинаковое количество времени (46% – 54%), однако «Интер» подвело качество ударов. За 90 минут «нерадзурри» ни разу не попали в створ ворот, тогда как «Ливерпуль» нанес 2 удара в створ – оба были реализованы.

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После матча футболисты «Интера» прокомментировали досадный проигрыш. Нападающий Эдин Джеко обратил внимание на качество игры в исполнении действующих чемпионов Серии А.

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«Победа – единственное, чего нам не хватило сегодня. Мы очень хорошо играли на протяжении 65 минут, у нас были моменты, и мы ничего не давали создать одной из лучших команд Европы. Обидно пропускать с углового, обычно мы хорошо играем на стандартах. Такова проблема при игре против сильных команд: если ты не реализуешь моменты, они накажут тебя.

Мы пытались сделать все, каждый игрок отдал все силы. Этого не было достаточно. Проиграв, мы уходим с поля с высоко поднятыми головами, потому что знаем, что отдали все силы. Будем бороться до конца. Этот результат точно не назовешь положительным, но мы должны сначала сконцентрироваться на Серии А. Увидим, что будет дальше», – приводит Football Italia слова Джеко для Amazon Prime Italia.

Также о поражении «Ливерпулю» высказался защитник «Интера» Милан Шкриниар: «В Лиге чемпионов решающую роль играют мелкие детали. Мы создали достаточно моментов, однако не реализовали их. Мы доминировали в некоторых аспектах, но ничего из этого не удалось извлечь.

Подобное уже случалось с нами в матче с «Реалом» на групповой стадии: когда не забиваешь сам, такие команды наказывают голом буквально при первой же возможности. Но я доволен нашей командой, потому что мы показали, что можем играть на одном уровне с таким клубом, как «Ливерпуль». Теперь мы отправимся к ним в гости и попытаемся отыграться, несмотря на то, что это будет очень сложно. Но нам нужно постараться».

Милан Шкриниар, «Интер» Фото: Getty Images

Помимо футболистов оценку игре с «Ливерпулем» дал главный тренер «Интера» Симоне Индзаги.

«Думаю, это самый сильный соперник, с которым мы встречались в этом сезоне. Надеюсь, мы не будем играть с «Ливерпулем» в каждом матче. Я горжусь командой. К сожалению, в момент нашей лучшей игры нам не удалось забить заслуженный гол, а «Ливерпуль» воспользовался первой же потерей концентрации.

Конечно, мы заслуживали большего, но сегодняшнее выступление предвещает хорошее будущее. На мой взгляд, «Ливерпуль» – одна из двух лучших команд Европы. «Интер» хорошо держался и заслуживал большего», – приводит слова Индзаги Football Italia.

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Источник: Football Italia

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