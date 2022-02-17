Экс-футболист сборной Аргентины Серхио Агуэро заступился за нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, который столкнулся с критикой после матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Реалом».

На 61-й минуте Дани Карвахаль в своей штрафной сфолил на Килиане Мбаппе, после чего судья Даниэле Орсато назначил пенальти. К точке подошел Месси, но Куртуа отразил удар аргентинца.

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«Это был очень дерьмовый пенальти в исполнении Лео. Но он играл круто. Я говорю так не потому, что он мой друг – он действительно играл очень усердно. Он был хорош, очень активен. Жаль за пенальти, но это случается со всеми. В остальном он был великолепен.

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Французские журналы и газеты уничтожают его. Они – говнюки, кучка придурков. Слушайте, у меня было запланировано интервью французскому журналу, но я отказался. Сказал им: «Нет, потому что я поддерживаю Месси. Так что пока, до встречи». Я очень зол», – сказал Агуэро во время стрима.

Источник: Olé

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