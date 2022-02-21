«Вильярреал» – «Ювентус» (22 февраля, 23:00 мск)

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После покупки Влаховича и Закарии «Ювентус» прилично преобразился. У команды появился классный форвард на помощь часто выпадающему из игры Альваро Морате и многофункциональный игрок в центр поля – те, кого не хватало на старте сезона. С ними «бьянконери» играют стабильнее, хотя еще не решили все проблемы: выиграли два матча при двух ничьих.

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Денис Закария, Маттейс де Лигт и Душан Влахович празднуют гол в ворота «Торино» Фото: Getty Images

«Вильярреал» набрал 10 очков и остановил «Реал», но потерял лидера атаки Жерара Морено. Без него команде будет сложнее рассчитывать на голы и победу, поэтому надо пользоваться тем фактом, что букмекеры считают хозяев фаворитами. Ставка на «Ювентус» со страховкой в виде форы ноль – шикарный вариант.

«Челси» – «Лилль» (22 февраля, 23:00 мск)

Задача действующих чемпионов Европы перед выездом на «Пьер Моруа» проста: нужно накидать сопернику как можно больше мячей, чтобы обезопасить себя от проблем и неожиданностей в ответном матче. Не зря же жеребьевка дважды свела английскую команду с одним из самых проходимых соперников – вылет в 1/8 станет позором.

Главная проблема, почему «синим» нужно побеждать крупно – коронавирусные ограничения во Франции. Непривитые футболисты не смогут въехать в страну, и это может серьезно ослабить команду Томаса Тухеля. Так что нужно выигрывать с запасом, чтобы в логове «Лилля» чувствовать себя комфортно даже составом из школьников.

«Атлетико» – «МЮ» (23 февраля, 23:00 мск)

Кажется, еще недавно «Атлетико» был одним из самых засушливых клубов Европы, который пропускал не больше одного мяча за игру. Сейчас же все сильно изменилось: в ворота Облака нередко влетают по два или три мяча. Например, из последних десяти матчей «Атлетико» отыграл на ноль только три, в то же время пропустив по два мяча от «Валенсии», «Реал Сосьедад» и «Атлетика», три – от «Хетафе» и четыре – от «Барсы». Из-за неважных результатов даже возникли слухи об отставке Симеоне.

Диего Симеоне, «Атлетико» Фото: Getty Images

«МЮ» тоже лихорадит: обыграли «Лидс» и «Брайтон», но чуть ранее поделили очки с «Бёрнли» и «Саутгемптоном», вылетели из Кубка Англии от «Мидлсбро». Сыграть сухо вратарям манкунианцев тоже удается очень редко. Так что ставка «обе забьют» должна играть на ура.

«Бенфика» – «Аякс» (23 февраля, 23:00 мск)

Все максимально просто: в этом матче встретятся очень веселые и забивные клубы, которым наплевать на стадию и важность турнира. Они играют всегда в атаку и дарят фанатам праздник. «Аякс» завершил групповой этап с разницей мячей 20:5, «Бенфика» – всего лишь 7:9 (да, «орлы» влетели в плей-офф с отрицательным показателем), но все помнят матчи против «Барсы» и то количество моментов, которое не реализовал португальский клуб. В этот раз снова должно быть ярко и результативно.

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