Трансфер Ромелу все чаще называют ошибкой: в 17 играх АПЛ бельгиец забил всего пять мячей. Скромно, а на фоне затрат в 113 млн евро – катастрофически. Ромелу проваливается на всех фронтах: на поле и в медиа. Что же мешает форварду, который разрывал всех в составе «Интера»?

Ромелу Лукаку, «Челси» Фото: Getty Images

Ad

Последний матч Лукаку – ужасный рекорд АПЛ

Чемпионат Англии Лукаку обновил ужасный антирекорд, который держался 19 лет 19/02/2022 В 18:29

19 февраля «Челси» дожал «Кристал Пэлас» и сократил отставание от «Манчестер Сити». Но в топы обсуждений попало не это и не отличная форма Хакима Зиеша. Оказалось, что Лукаку, который должен быть одним из самых острых игроков на поле, коснулся мяча жалкие семь раз (один из них – при розыгрыше мяча с центра поля). Это худший результат за все время ведения продвинутой статистики – минимум с 2003 года.

На форварда моментально обрушилась критика. Он смотрелся инородным объектом в команде, и фанаты сожалели, что Ромелу вернулся на «Стэмфорд Бридж». Провалы на старте сезона списывались на ковидные осложнения, адаптацию, усталость после Евро и своеобразные требования Томаса Тухеля.

Но кампания-2021/22 уже близится к завершению, а Лукаку все еще не встроен в игру победителя Лиги чемпионов. На фоне стоимости в 113 млн евро жалкие семь касаний в игре с «Кристал Пэлас» выглядят приговором для карьеры бельгийца в Лондоне.

ЧТО ЖДЕТ ЛУКАКУ В СЛЕДУЮЩЕМ СЕЗОНЕ? Перейдет в другой клуб Адаптируется и будет много забивать Сядет на скамейку

Почему Лукаку так провалился?

Главная причина кроется в стиле «Челси» – он банально не подходит Ромелу. Бельгиец любит вертикальные передачи – когда партнеры пользуются его скоростью и рывками. Лукаку любит открываться вполоборота или лицом к чужим воротам.

Благодаря этому он был так прекрасен в «Интере»: Антонио Конте подстроил игру под сильные стороны Лукаку и требовал от команды пользоваться рывками бельгийца. Все это вылилось 24+11 в 36 матчах Серии А при Конте.

Антонио Конте и Ромелу Лукаку, «Интер» Фото: Getty Images

Что мешает «Челси» использовать Ромелу в стиле «Интера»? Во-первых, Тухель, который использует схему с тремя форвардами. В ней Ромелу максимально некомфортно: при такой расстановке «синие» используют бельгийца в качестве объекта для высоких передач. Несмотря на габариты, Лукаку почему-то лениво ведет верховую борьбу и плохо цепляется за мяч.

Томас попытался подстроить расстановку под Ромелу и в некоторых матчах пробовал 4-2-2-2. В них лондонцы как раз использовали рывки бельгийца, и это дало результат: форвард забил несколько мячей и оказался хорошо вовлечен в командную игру. Но это лишь временная мера: Тухель настаивает на базовой схеме с тремя форвардами – это логично, потому что именно она принесла «синим» большой прогресс в прошлом сезоне и победу в Лиге чемпионов. Перестраивать то, что работает, под одного футболиста – самоубийство.

Томас Тухель и Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Удобнее всего рассмотреть вовлеченность Лукаку в кошмарной игре с «Кристал Пэлас». Команда Патрика Виейра оборонялась очень низко и коллективно: главный креативщик Тухеля, Джорджиньо, оказался связан плотной опекой. Его обязанности вынужденно подхватил Антонио Рюдигер: немец часто оказывался на чужой половине поля и начинал атаки «синих».

Лукаку несколько раз за матч взрывался рывками, но партнеры его игнорировали. Во-многом из-за того, что Ромелу не имел много пространства из-за низкого блока «Кристал Пэлас». А еще из-за того, что рядом с бельгийцем регулярно были внимательные защитники. Рюдигер предпочитал переводить мячи на свободные фланги или отыгрывался с ближайшим.

Единственный проникающий пас на Лукаку случился лишь на 75-й минуте, когда его заметил только вышедший на поле Матео Ковачич. Но Ромелу моментально сожрали два защитника. Передачи в ноги пользу не принесли – бельгиец плохо вел борьбу или оказывался под слишком плотной опекой.

Ромелу Лукаку «Челси» Фото: Getty Images

У Лукаку проблемы с физикой?

Оценить физическую готовность игрока может только главный тренер, но даже по ТВ кажется, что бельгиец вновь прибавил несколько килограмм. Его часто критиковали за это в «Манчестер Юнайтед». Ситуацию исправил Антонио Пинтус – тренер «Интера» по физподготовке.

Спец, который работал в сборной России при Фабио Капелло, прославился нечеловеческими тренировками. Несмотря на суровые методы, Пинтус дает результат: при нем Лукаку находился, пожалуй, в лучшей физической форме в карьере. Мощный бельгиец показал, что можно быть невероятно быстрым даже при большой массе. Его рывки на скорости стали фирменным оружием «Интера».

Антонио Пинтус Фото: Getty Images

В «Челси» иначе подходят к вопросу физики. Возможно, поэтому на боках Ромелу вновь появились лишние килограммы, а рывков к штрафной соперника стало меньше.

У Ромелу могут быть проблемы с партнерами

Лукаку проваливается не только на футбольном поле. Медийное самоубийство футболист совершил в начале года. Ромелу дал несогласованное с руководством «Челси» интервью: там он выразил недовольство текущей ролью на «Стэмфорд Бридж» и сожалел об уходе из «Интера».

Бельгиец моментально вылетел из состава на матч против «Ливерпуля», извинился и попытался свалить вину на некачественный перевод. Ромелу обсудил ситуацию с Тухелем и вернулся в команду. Однако до сих пор неизвестно, как к словам партнера отнеслись одноклубники. Возможно, игнор форварда, как в игре с «Кристал Пэлас», связан именно с плохой репутацией чемпиона Италии.

Клубный чемпионат мира – пока что лучший отрезок Лукаку в новом пришествии в «Челси». Там Тухель позволил себе эксперименты, и Ромелу ответил двумя голами в полуфинале и финале. Но в АПЛ форвард молчит уже четыре матча, а самая длинная сухая серия в этом сезоне составила восемь игр.

«Челси», Ромелу Лукаку Фото: Getty Images

Если взять последние 20 матчей «Челси», то выборка явно не в пользу Лукаку. С бельгийцем в стартовом составе «синие» провели 12 матчей: в них команда забила в среднем 1,5 мячей за игру и при xG в 1,26 (в среднем за матч). Без Ромелу в старте (8 игр) «Челси» вкрутил 2,5 гола из игру при xG в 2.

Сейчас сделка за 113 млн евро выглядит не усилением, а проблемой «Челси». От нее недовольны все: Лукаку хочет вернуться в Милан, Тухель вновь остался без результативного форварда, руководство разочаровано выброшенными деньгами, а фанаты – нелояльным игроком, который уже жалеет о трансфере.

Чемпионат России Дивеев рассказал, в чем Дзюба лучше Лукаку 10/02/2022 В 04:46