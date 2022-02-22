«Криштиану Роналду сильно влиял на команду. Мы считали, что он в одиночку обеспечит «Ювентусу» стабильные победы», – поделился Лео Бонуччи в сентябре. Защитник намекнул: с уходом легенды туринцы перезапускают футбольный проект. За дело взялся Макс Аллегри, которому в январе подвезли Душана Влаховича.

В речи про Роналду Бонуччи заявил, что с португальцем в составе игроки «Ювентуса» хуже работали на тренировках: слишком надеялись на звезду. Только вклад Криша не ограничен самоотдачей. В двух из трех туринских сезонов португалец забивал чаще, чем предвещала статистика ожидаемых голов (xG).

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Базовая задача Влаховича – вернуть «Юве» топ-реализацию. В Серии А-2020/21 и 2021/22 Душан забивал больше xG. Результативность серба в Турине зависит от условий, которые создаст Аллегри. Четыре игры с новым страйкером показали, какие идеи пришли в голову Максу.

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Душан Влахович Фото: Getty Images

Влахович пришел в «Ювентус» максимально открытым игроком. «Выполню любые задачи тренера, хоть в атаке, хоть в обороне. Адаптируюсь к системе, по которой играет команда. Футболисты неспособны приносить результат в одиночку. Победы приходят только благодаря коллективной работе», – рассуждал серб на первой пресс-конференции в Турине.

В середине февраля Аллегри намекнул, что рассматривает Влаховича как reference point-форварда, футболиста, который цепляется за верховые мячи. «С таким футболистам игровые преимущества получат все, включая Пауло Дибалу. «Ювентусу» не хватало игрока с качествами Душана», – отметил главный тренер.

Игровые задачи Влаховича делятся на три категории: игру спиной к воротам, открывания под передачи на ход и действия в роли классического таргетмена. Первый вид активностей распространяется как на чужую штрафную, так и на среднюю линию. Ниже – пример из игры с «Вероной». На 38-й минуте Душан сместился в центр и принял мяч лицом к воротам «Юве». Серб продвинул на Дибалу, аргентинец – на Альваро Морату, который прострелил в штрафную под удар.

Влахович опустился для приема мяча спиной к воротам в матче с «Вероной». В конце атаки Душан ускорился в штрафную и пробил Фото: Other Agency

Альтернативный пример – из игры с «Аталантой». Влахович зацепил мяч спиной к воротам в чужой штрафной. Страйкер стянул трех соперников и открыл фланг для Хуана Куадрадо. Колумбиец принял пас, забежал поближе к воротам и заработал угловой, с которого Данило сравнял счет.

Влахович принял мяч спиной к воротам и привлек защиту «Аталанты». Куадрадо воспользовался открытой зоной Фото: Other Agency

Передачи на ход Влахович принимает в полуфлангах. Душан понимает, когда возникнет коридор между защитниками, и эффективно использует пространство. Самый показательный пример относится к кубковой игре с «Сассуоло». Новый форвард «Юве» открылся под пас между центральными защитниками, дотащил мяч до штрафной и пробил перед автоголом Руана.

Влахович открылся в зоне между защитниками перед автоголом защитника «Сассуоло» Фото: Other Agency

Чувство пространства помогло Влаховичу забить дебютный мяч за «Ювентус». Душан вовремя ускорился мимо защитника «Вероны» и под передачу Дибалы.

Рывок Влаховича перед голом в ворота «Вероны» Фото: Other Agency

Самая разносторонняя тема в контексте Влаховича связана с ролью таргетмена. В Серии А-2021/22 Душан вступает в верховую борьбу чаще всех полузащитников и форвардов «Ювентуса» (6,43 раза за 90 минут). Забросы на серба превратились в один из базовых инструментов туринцев для выхода из обороны.

Три из четырех игр в «Ювентусе» Влахович провел рядом с Моратой. Если Душан играл в центральном канале, то Альваро – левее. «Со старта сезона-2021/22 Мората играл спиной к воротам, что не соответствует его характеристикам. Альваро превращается в более острого игрока, когда видит перед собой пространство», – объяснил Аллегри в феврале.

По задумке Макса, Влахович создает комфортные условия для Мораты: стягивает соперников и играет спиной к чужим воротам, чтобы вскрыть пространство для Альваро. На деле конструкт работает сложнее. Иногда испанец отворачивается от чужого створа и играет таргетмена. Душан следит за подбором или ускоряется под скидку.

Момент из туринского дерби: «Юве» вышел из обороны с помощью заброса на Морату, Влахович открылся под Альваро Фото: Other Agency

Еще роль чистого таргетмена тяготит Влаховича с физической точки зрения. xG серба снижались от одной игры за «Юве» к другой. Объем верховых единоборств сохранял уровень:

Влахович против «Вероны»: 6 единоборств на втором этаже, 5 ударов, 0,6 xG;

Против «Аталанты»: 7 единоборств, 7 ударов, 0,4 xG;

Против «Торино»: 5 единоборств, 1 удар, 0,1 xG.

После туринского дерби Аллегри оправдал игроков через усталость, а в контексте Влаховича подчеркнул: Душану трудно играть каждые три дня, особенно с интенсивными соперниками. Последняя деталь важна. Страйкер адаптировался к новой команде в играх с физически крепкими оппонентами: «Верона», «Аталанта» и «Торино» входят в топ-4 Серии А-2021/22 по PPDA, активности прессинга.

Душан Влахович Фото: Getty Images

Аллегри задействовал Влаховича в трех плоскостях. Душан показал эффективную игру спиной к воротам и рывки в полуфланги. При этом сербу физически сложно исполнять роль чистого таргетмена – иногда Макс отдает эти функции столба Морате. Оценка последнего параметра может измениться, когда новичок «Ювентуса» привыкнет к интенсивному календарю и пройдет отрезок с крепкими оппонентами.

Глобально Аллегри показал пару конструктивных идей по работе с Влаховичем. Задумки Макса могли бы измениться с доступным Федерико Кьезой: вингер играл с Душаном в «Фиорентине» и занял бы место Мораты слева. Связка Феде с новым форвардом – еще одна предпосылка к светлому будущему «Юве», в котором Влахович вполне способен выполнить роль Роналду и маскировать проблемы голами.

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Вся статистика в тексте взята с FBRef и UnderStat.

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