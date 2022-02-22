УЕФА опроверг информацию о том, что собирается лишить Россию финала Лиги чемпионов и перенесет решающий матч турнира из Санкт-Петербурга.
Ранее Daily Star сообщил, что после заявления президента России Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР планы по проведению финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге могут быть сорваны: из-за украинского кризиса УЕФА может перенести решающий матч главного клубного турнира Европы на «Уэмбли».
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Однако Союз европейских футбольных ассоциаций не подтвердил эти данные. «УЕФА постоянно и внимательно следит за ситуацией. В настоящее время нет никаких планов по изменению места проведения финала», – говорится в заявлении организации.
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Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге назначен на 28 мая.
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Источники: Daily Star, The Guardian
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