В сезоне-2021/22 Давид де Хеа – не только самый надежный игрок в составе «Манчестер Юнайтед», но и главный ветеран. С 2011-го у испанца набралось 473 матча за клуб – на 153 больше, чем у Криштиану Роналду. За последние 10 лет вратарь пережил несколько взлетов и падений: из кумира болельщиков чуть не превратился в предателя, когда собрался в «Реал» в 2015-м, затем вновь завоевал доверие и вырос в супергероя при Жозе Моуринью, снова потерял форму при Уле-Гуннаре Сульшере, но вернул уверенность и выиграл конкуренцию у Дина Хендерсона. Теперь уже мало кто на «Олд Траффорд» ставит под сомнение его легендарный статус и значимость для клуба.

Начало карьеры в Англии получилось для Давида таким же турбулентным – он приехал в статусе одного из самых талантливых голкиперов Европы, но плохо справился с давлением и чуть не сбежал из «МЮ» после нескольких месяцев. Де Хеа досталась роль наследника великого Эдвина ван дер Сара. После голландского гиганта тинейджер в мешковатом вратарском свитере выглядел старшеклассником, который вместо урока физкультуры внезапно оказался в одном из самых больших клубов мира.

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Давид де Хеа, «МЮ» Фото: Getty Images

Чемпионат Англии «Кто-то наложил на нас проклятие». Де Хеа – о неудачах «МЮ» 11/02/2022 В 19:06

На момент трансфера испанец провел во взрослом футболе всего два сезона и выступал только за команду из родного Мадрида. Даже летом 2009-го, когда после одного года в составе «Атлетико B» ему предложили аренду в «Нумансию», Давид отказался. Другой оффер от лондонского «КПР» еще раньше заблокировал спортивный директор мадридцев Хесус Гарсия Питарх. Яркому резервисту пришлось остаться без особых надежд на игровое время. Функционера настолько разозлило нежелание Де Хеа набираться опыта в «Нумансии», что он отстранил вратаря от матчей второй команды и заставил тренироваться отдельно от одноклубников.

Спустя несколько недель долговязого одиночку заметил бывший вратарь и главный тренер «Атлетико» Абель Ресино. Коуч распознал потенциал Де Хеа с первых касаний и предложил тому тренироваться с основой. Благодаря стечению обстоятельств за лето из запасного кипера резервистов Давид превратился в третьего вратаря первой команды. Еще одна счастливая случайность помогла Де Хеа дебютировать за основу уже в сентябре 2009-го: первый номер Серхио Асенхо уехал на молодежный ЧМ, а его дублер Роберто травмировался в первом тайме встречи группового этапа Лиги чемпионов с «Порту». Давид вышел на замену и провел впечатляющий матч, но все же пропустил два мяча. «Атлетико» проиграл 0:2.

Давид де Хеа (справа) и Лионель Месси, февраль 2010 года Фото: Getty Images

Три дня спустя недавнему юниору пришлось подменять Роберто уже в Ла Лиге против «Сарагосы». Де Хеа привез пенальти, но сам же отразил удар с точки и обеспечил команде победу со счетом 2:1. Несмотря на очевидный потенциал, ему было тяжело закрепиться из-за череды слабых результатов во всех турнирах и нестабильной ситуации в клубе – в октябре 2009-го вместо Ресино команду возглавил Кике Санчес Флорес. Асенхо вернулся с национального турнира, но часто ошибался, так что новый тренер вновь поставил в ворота Де Хеа.

Талантливый подросток внезапно оказался самым надежным игроком команды и придал уверенности одноклубникам в поле. Появление стабильного вратаря совпало с трансформацией «Атлетико» из выскочки в стабильного участника еврокубков. «В 19 лет Давид выступал достаточно хорошо для топ-уровня, – вспомнил Диего Форлан. – В начале его карьеры менталитет в клубе поменялся. Раньше «Атлетико» считались неудачниками, которые после красивой выездной победы могут проиграть легкий матч дома. Но Серхио Агуэро, Хосе Рейес, Симау, Де Хеа и я помогли изменить настрой и добиться успеха. Мы дважды попали в четверку, впервые с 1996-го вышли в ЛЧ, выиграли Лигу Европы и Суперкубок УЕФА».

Внезапный успех и положение молодой звезды не распалили Де Хеа – он остался скромным интровертом и шумным вечеринкам предпочитал битвы в PlayStation или теннисные спарринги с Серхио Агуэро и Макси Родригесом. Возможно, именно особенности характера помешали Давиду быстро адаптироваться в Премьер-лиге год спустя, когда сэр Алекс Фергюсон купил его на замену завершившему карьеру Ван дер Сару. Переход получился для Де Хеа слишком резким – еще недавно он жил с семьей в Мадриде, а теперь безжалостные британские таблоиды следили за каждым его шагом и цинично критиковали за любую ошибку.

Давид де Хеа после перехода в «МЮ» и Алекс Фергюсон, 28 июня 2011 года Фото: Getty Images

Медиа рассказывали, как Фергюсон пропустил матч «МЮ» в Кубке Лиги, чтобы лично оценить выступление Де Хеа против «Валенсии». Такие детали, как и ценник в 25 миллионов евро, только усиливали давление. От новичка ждали мгновенного повторения испанских успехов, а он провалил дебют – допустил две результативные ошибки в Суперкубке Англии против «Ман Сити». Ситуация повторилась в АПЛ: в первом же туре Давид позволил мячу проскользнуть в створ после несильного удара Шейна Лонга.

Джеймс Дакер из The Times назвал Де Хеа «ребенком, который выиграл конкурс на роль вратаря «Манчестер Юнайтед». Спортивный писатель Патрик Барклай так оценил испанца на старте карьеры в Англии: «Вратарь похож на желе. У него нет физических данных. Он, как Эурелио Гомес, только не умеет отбивать удары». Колумнист Daily Express Мик Деннис призывал болельщиков не запоминать имя Де Хеа, поскольку у «МЮ» скоро появится новый первый номер.

«Иногда было сложно выслушивать столько критики, – признался испанец много лет спустя. – Это были тяжелые времена для меня и моих родных. Но это нормально для клуба уровня «МЮ», когда выступаешь недостаточно хорошо». Очередная ошибка вратаря против «Базеля» стоила «МЮ» места в плей-офф ЛЧ, а провальное выступление в канун Нового года против «Блэкберна» не позволило сократить отставание от лидирующего в АПЛ «Ман Сити». Фергюсон отреагировал жестко: отправил Де Хеа в запас, а место в основе доверил дублеру Андерсу Линдегору.

Исправить ситуацию удалось только благодаря почти насильственному вмешательству тренерского штаба. Работавшему с вратарями Эрику Стилу даже пришлось выучить основы испанского, потому что Де Хеа никак не мог освоить английский. «Его главная проблема заключалась в том, что он весил всего 71 килограмм [при росте 192 сантиметра], – рассказал Стил. – Мы изменили его образ жизни. Он заканчивал тренировку и хотел домой. Когда я просил его вернуться вечером, он спрашивал: «Зачем?» Он спал два или три раза в день, слишком много ел по вечерам, питался одними такос».

Давид де Хеа, Эрик Стил и Андерс Линдегор, 2013 год Фото: Getty Images

Стил и другие ассистенты заставляли Де Хеа дополнительно заниматься в тренажерном зале и пить протеиновые коктейли после тренировок. Поначалу Давид возмущался, потому что в «Атлетико» не уделяли такого внимания физической форме, но потом сдался под напором и привык. К концу дебютного сезона за «МЮ» испанец прокачал не только тело, но и психологию. «Иногда он тренировался откровенно плохо, – вспомнил Стил. – Я сказал ему, что игроки помогают тренерам принимать решения, а не наоборот. Что он должен выходить на упражнения первым, а не последним».

Главным поворотным моментом в английской карьере Де Хеа стал матч против «Челси» 5 февраля 2012-го. Встреча закончилась со счетом 3:3, но вратарь отразил гениальный удар Хуана Маты со штрафного и не позволил лондонцам вырвать победу. Стил вспоминал, что когда Давид уходил с поля в тот день, он как будто вырос на несколько сантиметров.

Несмотря на прогресс Де Хеа, «Юнайтед» проиграл гонку за титул «Сити» по разнице голов. В следующем сезоне Фергюсон продолжил воспитывать испанца и после ошибки во втором туре против «Фулхэма» снова вернул в основу Линдегора. «Я хочу, чтобы они оба получили опыт английского футбола, – объяснял сэр Алекс. – Они оба молоды, и я доволен, что могу проводить ротацию».

В декабре 2012-го тренер все-таки отказался от идеи чередовать вратарей и остановился на Де Хеа. Даже когда очередной просчет испанца привел к ничьей против «Тоттенхэма», Фергюсон поддержал его и не усадил в запас.

Доверие оправдалось весной 2013-го, когда испанец героически провел матчи 1/8 финала ЛЧ против «Реала». Обидное удаление Луиша Нани не пустило «МЮ» дальше, но никто больше не сомневался в классе и таланте Де Хеа. В конце того же сезона команда вернула титул АПЛ, а Давид в следующие пару лет превратился в главную звезду «Юнайтед». Болельщики четыре раза признавали кипера лучшим игроком сезона, а в январе 2022 года его впервые назвали лучшим игроком месяца АПЛ.

В недавнем интервью Де Хеа признался, что, несмотря на любовь к Мадриду, чувствует себя жителем Манчестера и не может представить в другом месте. За 11 лет он прошел путь от неуверенного вундеркинда до безоговорочного лидера топ-клуба. Теперь у него появился шанс зацементировать легендарный статус в гостях у родного «Атлетико» в плей-офф Лиги чемпионов – на глазах болельщиков, которые помнят, как субтильный тинейджер превратил их из середняка в одну из лучших команд Европы.

Источники: The Guardian, Planet Football, ESPN.

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