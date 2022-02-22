Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица Великобритании готова принять финал Лиги чемпионов в случае его переноса из Санкт-Петербурга.
«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.
Ad
Что говорит УЕФА? Там уже ответили, могут ли Россию лишить финала ЛЧ в Санкт-Петербурге из-за заявления Владимира Путина о статусе ДНР и ЛНР.
Лига чемпионов УЕФА
УЕФА ответил, могут ли Россию лишить финала ЛЧ в Санкт-Петербурге
Очередные матчи 1/8 финала ЛЧ стартуют уже сегодня. Чего ждать от игр «Аякса», «Ювентуса» и «МЮ»? Лови прогнозы по ссылке.
Источник: Evening Standard.
Лига чемпионов УЕФА
Лукаку выбил антирекорд в стиле Кокорина. Почему он ужасен в «Челси»
Лига чемпионов УЕФА
Влахович может стать 2-м Роналду. Идеи Аллегри реанимируют «Юве»
Реклама
Ad
Реклама
Ad