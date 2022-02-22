Мэр Лондона Садик Хан заявил, что столица Великобритании готова принять финал Лиги чемпионов в случае его переноса из Санкт-Петербурга.

«Лондон готов принять финал Лиги чемпионов. Проведение финала Лиги чемпионов – это привилегия. Если УЕФА проведет финал в Петербурге, это вознаградит агрессивные действия путинской России», – сказал Хан.

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Источник: Evening Standard.

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