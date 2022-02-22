Футболистам «Челси» досталось от системы полива, когда игроки демонстрировали болельщикам трофей клубных чемпионов мира.

Перед матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лилля» Рис Джеймс, Бен Чилуэлл и Каллум Хадсон-Одои вышагивали перед трибунами с кубком, когда струя воды настигла игроков.

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Бен Чилуэлл Фото: Getty Images

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