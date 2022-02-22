В матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом» со счетом 1:1.
Уже на 32-й секунде встречи отличился Душан Влахович. Серб впервые в карьере сыграл в Лиге чемпионов и забил самый быстрый мяч для дебютантов ЛЧ, вонзив в дальний угол после заброса Данило. Испанцы сравняли во втором тайме: на 66-й минуте Дани Парехо, который прошил Войцеха Шченсного после паса Этьена Капу.
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Ответный матч состоится 16 марта и начнется в 23:00 (мск). Как и встреча «Челси» и «Лилля», которые играли в параллельном матче.
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