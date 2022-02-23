«Атлетико» плох в защите. После чемпионского сезона-2020/21 фанаты Диего Симеоне столкнулись с сюрпризом: столичная команда умеет пропускать. Если за золотую кампанию игроки в полосатом выхватили 25 голов, то в Ла Лиге-2021/22 получили 34 уже к концу февраля. «Мы прекрасно защищались на протяжении 10 лет, но теперь резко сдали», – признал аргентинский коуч.

Источники проблем подсветят команды, преуспевшие в атаке против «Атлетико». Ниже – пятерка соперников, которая занесла мадридцам больше всех xG в сезоне-2021/22:

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«Ливерпуль», 3 ноября (2,5 ожидаемых гола);

«Хетафе», 12 февраля (2,2);

«Вильярреал», 9 января (2,1);

«Сельта», 15 августа (2);

«Леванте», 28 октября (1,8).

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Диего Симеоне Фото: Getty Images

«Сельта» пользовалась переходными фазами: атаковала быстро, пока игроки «Атлетико» не успевали занять позиции в защите. Два из трех самых опасных ударов команды в розовом – выстрелы Яго Аспаса на 36-й и 80-й минутах – пришли после отборов в центре поля.

Быстрые атаки использовал и «Леванте». В осенней игре с «Атлетико» игроки Алессио Лиски заработали два пенальти. Первый 11-метровый пришел с углового, который был добыт после контрвыпада. Перед вторым ударом с точки картина изменилась. Команда из Валенсии подсветила слабость в чужой опорной зоне: вытянула Хосе Хименеса из привычной позиции и атаковала открывшееся пространство, которое не подстраховал Родриго де Поль.

Де Поль не успевает за Моралесом в рамках атаки, которая подарит «Леванте» пенальти Фото: Other Agency

«Ливерпуль» нашел иной подход к «Атлетико» (подробнее – в обзоре на игру ). План Юргена Клоппа выстроился вокруг перегруза правого фланга, который помог с обоими забитыми мячами. Например, перед первым голом Джордан Хендерсон и Мохамед Салах освободили пространство для Трента Александер-Арнольда (британец выдал голевую).

«Вильярреал» частично повторил за «Ливерпулем». Пенальти на 23-й минуте команда Унаи Эмери заработала с правого фланга, где организовала быстрый треугольник Мой Гомес-Жерар Морено-Альберто Морено. Выстрел последнего попал в руку защитнику.

Треугольник на правом фланге, благодаря которому «Вильярреал» заработал пенальти в матче с «Атлетико» Фото: Other Agency

На 58-й минуте «Вильярреал» обратил внимание на опорную зону «Атлетико». Ж. Морено использовал пространство между линиями и направил ассист на однофамильца.

Ж. Морено открылся между линий, чтобы отпасовать под гол А. Морено в ворота «Атлетико» Фото: Other Agency

Наконец, все успешные наработки объединил «Хетафе». В матче с «Атлетико» команда заработала два пенальти после отбора и перехвата на чужой половине, а в рамках единственного гола с игры использовала дыру в опорной зоне.

«Хетафе» пользуется пространством в опорной зоне «Атлетико»: отсюда полетит навес перед первым голом Фото: Other Agency

С одной стороны, соперники «Атлетико» показали общие паттерны в атаке. Большинство оппонентов полагалось на фланговую игру и пустую опорную зону, а еще – небрежность мадридцев на домашней половине. С другой стороны, в сюжет вмешались нетактические факторы.

Один из таких – слабая игра Яна Облака. Падение словенца отразилось в цифрах. Впервые после переезда в Мадрид голкипер пропускает свыше одного мяча за 90 минут в чемпионате. Вратарь допустил на 10 голов больше xG – в предыдущих сезонах стабильно выхватывал меньше ожидаемого. Еще в Ла Лиге-2021/22 первый номер «Атлетико» отражает лишь 48% ударов в створ – худший показатель среди вратарей, которые провели хотя бы 10 матчей.

Ян Облак Фото: Getty Images

Еще анализ самых эффективных соперников «Атлетико» намекнул: команда Симеоне часто привозит пенальти. Действительно, мадридцы пропустили пять мячей с 11 метров – это третий худший результат в Ла Лиге-2021/22. Еще столичные игроки допустили два автогола – больше в Испании нет ни у кого, аналогичные цифры – у «Гранады», «Валенсии», «Мальорки», «Эспаньола» и «Бетиса».

В чемпинате-2021/22 «Атлетико» выхватил лишь 17 мячей с игры – чуть хуже, чем «Реал» и «Барселона» (у обеих команд – 16). Футболисты Симеоне в целом пропустили на 12 голов больше, чем предполагает xG-модель. Цифры намекают: кризис мадридской защиты может быть переоценен.

Диего Симеоне Фото: Getty Images

Если обобщить, «Атлетико» пропускает много для привычно крепкой защиты. Среди причин – проблемы на флангах и в опорной зоне. «Манчестер Юнайтед» может воспользоваться слабыми точками мадридцев. Для игры перед штрафной Ральф Рангник располагает Бруну Фернандешем и Полем Погба, а по краям пустит активных фулбеков (например, Люка Шоу).

При этом проблемы «Атлетико» нельзя назвать глобальными. Команда страдает от частных ошибок и слабого перфоманса Облака, который пока выглядит исключением из правил. Игроки Симеоне часто пропускают с пенальти – при большей аккуратности в отдельных эпизодах цифры мадридцев могли бы смотреться выгоднее.

Принципы Симеоне вряд ли стоит подвергать сомнениям, а «МЮ» точно не следует расслабляться. «Атлетико» – все еще крепкая команда, пройти которую – серьезный челлендж для британцев.

Вся статистика взята с FBRef и WhoScored.

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