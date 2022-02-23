Нападающий «Ювентуса» Душан Влахович дебютировал в Лиге чемпионов и забил первый мяч в турнире.

Серб отличился на 32-й секунде первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Вильярреалом». Гол позволил 22-летнему футболисту переписать сразу несколько клубных рекордов «Юве». Влахович – первый игрок в истории туринцев, которому на дебютный гол в Лиге чемпионов потребовалось так мало времени. Также он первым среди игроков «Ювентуса» отличился в дебютном матче на стадии плей-офф в современной ЛЧ.

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Душан Влахович забил «Вильярреалу» в возрасте 22 года и 25 дней. Серб – второй в списке самых молодых игроков, отличившихся голом в дебютном матче за «Ювентус» в Лиге чемпионов после Алессандро Дель Пьеро. Легенда туринцев сделал это в 20 лет и 308 дней.

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Источник: Opta

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