В середине 1990-х «Аякс» неожиданно превратился в одну из самых стабильных команд Лиги чемпионов. Битва за главный клубный трофей Европы уже тогда превратилась в соревнование клубов из топовых лиг, но амстердамцы с 1995-го по 1997-й играли в двух финалах, один из которых выиграли, и еще раз дошли до полуфинала. Среди лидеров команды был вратарь Эдвин ван дер Сар. Голландец почти 10 лет посвятил «Аяксу» в роли игрока, а теперь прокачивает клуб как генеральный директор.

Эдвин получил должность практически сразу после завершения карьеры в 2011 году. Экс-вратарь стал главным по маркетингу. После нескольких лет его повысили до генерального директора – высшая должность в иерархии клуба. Ван дер Сар быстро освоился: у него были четкие идеи, вдохновленные успехами прошлого. Фрешмен профессии тут же начал их реализовывать.

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В выигранном финале ЛЧ-1994/95 «Аякс» практически полностью состоял из воспитанников либо из игроков, которых клуб выхватил из других голландских клубов еще молодыми. Братья Де Бур, Кларенс Зеедорф, Эдгар Давидс и забивший единственный мяч в финале Патрик Клюйверт прошли через академию амстердамцев. Марк Овермарс, сам Ван дер Сар, Франк Райкард и легионеры Яри Литманен, Нванкво Кану и Финиди Джордж переехали в Амстердам совсем молодыми, но быстро превратились в звезд.

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«Аякс»-1995 Фото: Getty Images

По такой же системе заработал «Аякс» при новом генеральном директоре. Топ-клубы Нидерландов существуют благодаря выгодным продажам выращенных игроков, но Эдвину хочется большего. Для стабильного прогресса и успехов в Европы лидеров необходимо сохранять, а не выталкивать после первых предложений. Такая концепция сложилась в «Аяксе» во второй половине XX века, но абсолютно забылась в XXI. Во многом виной тому стали раздутие финансов в футболе – приходилось жить по средствам.

В Нидерландах продажи игроков – действительно важная часть бюджета клубов. Ведь телеправа, весомый источник заработка в топ-лигах, до сих пор приносят гроши. «Аякс» получает от показа по ТВ всего девять млн евро в год, что не покрывает даже расходы на академию. Туда клуб вливается 12 млн евро ежегодно. Для сравнения: в АПЛ 120 мультов за телеправа гребет последняя команда лиги. Но Ван дер Сар все равно придерживается стратегии: ведь топовая команда позволит добиваться успеха в ЛЧ, где можно неплохо заработать.

«Философия заключается в том, чтобы производить победителей Лиги чемпионов, – рассказал генеральный директор «Аякса. – Желательно, чтобы они оставались у нас. Звучит странно, но, если «Реал», «Барселона» или «Манчестер Юнайтед» приедут за нашими игроками, я предпочту сохранить их. Также мы рассчитываем на будущее, что игроки вернутся в «Аякс», попадут в тренерский штаб или будут развиваться, как я или Марк (Овермарс)».

Долгие годы в связке с Ван дер Саром на должности спортивного директора работал еще один легендарный голландец Марк Овермарс. Экс-футболисты имели схожие идеи и видели для «Аякса» один путь развития: с прогрессом местных игроков, сохранением их в клубе и успехам в Европе. Но в начале февраля клуб вышвырнул Марка из-за скандала: Овермарс приставал к женщинам-коллегам. Эдвин пытался сохранить единомышленника в клубе. Он узнал о поступках Овермарса задолго до того, как об этом пронюхали медиа, но не только не увольнял, а даже продлил с ним контракт. Марк подписал новое соглашение в декабре и получил бонус в 1,25 млн евро, чтобы отбить интерес от переговоров с «Ньюкаслом».

Марк Овермарс Фото: Getty Images

Еще одна часть плана Ван дер Сара – изменение академии. Клуб сильно потратился, но быстро получил профит в виде талантов. Сейчас в основе «Аяксе» куча выращенных янгстеров, которые воспитывались уже после прихода генерального директора. Райан Гравенберх, Юррьен Тимбер, Мохаммед Кудус и другие превращаются в лидеров команды. Юниоры уже дебютировали за национальные команды.

«Мы потратили много времени, усилий и денег на академию, – поведал Ван дер Сар. – У нас появилось школьное образование, теперь развиваем не только футбольную сторону, но и когнитивную. Это дает игрокам возможность выполнить все то, чему они научились за годы в академии. Я бы призвал их больше учиться, изучать языки, пройти коммерческий курс или что-то в этом роде. Не только глядя на PlayStation. Это поможет».

Система клуба уже заработала. В сезоне-2018/19 клуб впервые с 1990-х прорвался в топ-4 Лиги чемпионов и едва не выскочил в финал. «Тоттенхэм» сломил амстердамцев только за счет лишнего гола на выезде. Лидерами той команды оказались воспитанники: Маттейс де Лигт, Френки де Йонг, Донни ван де Бек и открытые в других клубах янгстеры Хаким Зиеш, Давид Нерес и Андре Онана.

«Аякс» не сохранил топов (сейчас в клубе только Онана), но получил гигантские деньги – на продажах пяти футболистов заработал около 270 млн евро. Топ-клубы бы даже не посмотрели на игроков типа Зиеша, которого «Аякс» выкопал в вылетевшем «Твенте». Сейчас же марокканец – в числе лидеров «Челси».

Деньги конвертировали в новых проспектов и дальнейшее развитие академии. Самый дорогой трансфер амстердамцев последних лет – покупка Себастьена Алле из «Вест Хэма» за 22,5 млн евро. Нападающий пришел летом 2021-го, но уже оправдал затраты: в 28 играх этого сезона оформил 28+6 и стал лучшим бомбардиром группового этапа ЛЧ – страйкер забивал к каждой игре и всего наколотил 10. Алле уже 27, но Ван дер Сар не видит в этом проблему. «Мы поразмыслили над успехом 1995-го. Мы хотим совместить обилие молодых талантов с опытом», – проанализировал Эдвин.

Эдвин ван дер Сар Фото: Getty Images

Успехами Ван дер Сара впечатлились болельщики «Манчестер Юнайтед». В экс-вратаре, ставшем легендой и «красных дьяволов», увидели замену Эду Вудворду, при котором селекция клуба превратилась в лотерею. Фаны постоянно прожаривают англичанина и надеются на его уход, но Эдвин пока не собирается покидать «Аякс». Он мечтает еще раз выиграть ЛЧ с амстердамцами. «Я получаю огромное удовольствие в «Аяксе», у меня осталось еще два года здесь. Я хочу продолжать добиваться успехов с клубом», – определился голландец.

После завершения карьеры Ван дер Сар советовался с Йоханом Кройфом по поводу будущей работы. Легенда «Аякса» подсказал вернуться в клуб, ведь амстердамцам давно было необходимо изменение в управлении. Эдвин улучшил структуру «Аякса» и теперь идет за новым успехом в Лиге чемпионов.

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