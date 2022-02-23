УЕФА рассмотрит несколько вариантов переноса финала Лиги чемпионов, если право проведения матча заберут у Санкт-Петербурга.

ESPN утверждает, что вероятность переноса достаточна высока. УЕФА планирует сотрудничать с Евросоюзом и придерживаться санкций, которые будут наложены на Россию. Вариант с проведением матча на «Уэмбли» организация не рассматривает. Одна из причин – в эти сроки на стадионе запланированы решающие матчи английских турниров. Кроме того, на «Уэмбли» пройдет финал ЛЧ в 2024 году. В числе возможных вариантов называются стадионы в Риме, Мюнхене, Париже, Амстердаме и Барселоне.

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Источник: ESPN.

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