«Манчестер Юнайтед» вырвал ничью в выездном матче с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Хозяева полностью переиграл «МЮ» в первом тайме и могли забить больше одного. Жоау Феликс после классного навеса Ренана Лоди вонзил уже на седьмой минуте, после чего мадридцы продолжили владеть инициативой. Несмотря на позиционное преимущество «красных дьяволов», хозяева не позволили создать ни одного опасного момента у ворот Яна Облака и избежали даже попаданий в створ. В конце первых 45 минут «Атлетико» едва не удвоил преимущество: Лоди снова шикарно навесил с левого фланга, после удара партнера мяч попал в Витора Линделёфа и отскочил в перекладину.

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После перерыва «Атлетико» немного сбавил темп, но продолжил контролировать ситуацию. «Манчестер» много владел мячом, но крайне редко забирался в штрафную и почти не создавал остроту. Команда Диего Симеоне тоже особо не обостряла, но крайне надежно выглядела в обороне. Однако за 10 минут до конца «красные дьяволы» впервые в матче пробили в створ и сразу забили. Сравнял 19-летний Энтони Эланга, который вышел на замену. Больше голов не было, так что судьба противостояния будет решена на «Олд Траффорд».

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