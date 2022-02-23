На 31-й минуте выездной игры с «Атлетико» «МЮ» разыграл мяч от ворот. Давид де Хеа аккуратно покатил на Рафаэля Варана. Француз замешкался – мяч проскользнул позади и чуть не вернулся к мадридцам. Конфуз в домашней штрафной – одна из метафор общей неэффективности британцев.

В первой игре с «МЮ» «Атлетико» отказался от затяжных атак. Испанцы выбили лишь 38% владения. Одной из причин послужил ранний гол: Жоау Феликс пробил соперника уже на 7-й минуте, так что мадридцы с комфортом уселись в средний/низкий блок. Без мяча Диего Симеоне использовал схему 5-3-2.

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Очертания схемы 5-3-2 в защите «Атлетико» Фото: Other Agency

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«МЮ» ответил подвижной передней линией. Криштиану Роналду и другие страйкеры гостей смещались вглубь, чтобы вытягивать защитников «Атлетико» и создавать пространство в финальной трети. Итог – 30 из 36 действий семерки «МЮ» пришлись на домашнюю и защитную части поля. Показатель Джейдона Санчо – 22 из 32, Бруну Фернандеша – 60 из 72, Маркуса Рэшфорда – 30 из 42.

Роналду сместился вглубь в рамках атакующей тактики «МЮ» Фото: Other Agency

«Атлетико» подготовился к плану Ральфа Рангника. Если кто-то из форвардов «МЮ» смещался вглубь, мадридцы перестраивались на схему 4-4-2. С одной стороны, гибридная расстановка отвечала на передвижения соперника. С другой, позволяла игрокам Симеоне сохранять компактность.

Переходы на 4-4-2 во многом обеспечивал Рейнилдо Мандава. Футболист, который оказался в «Атлетико» в январе, выбрасывался вдоль фланга и менял расстановку команды. Иногда африканец выдвигался из первой линии не в ответ на чужие смещения, а самостоятельно. Столичная команда все равно держала целостность.

Высокая позиция Рейнилдо перевела «Атлетико» на схему 4-4-2 Фото: Other Agency

Если обобщить, «МЮ» пытался растащить плотную оборону «Атлетико». По задумке Рангника, пока один форвард смещался вглубь, другой должен был врываться в свободные зоны. План разбился о гибридную схему Симеоне.

Провал «Юнайтед» отразился и в цифрах. Гости чаще владели мячом (62% времени), но нанесли меньше ударов (7 против 13), чем соперник. Выстрелы «МЮ» казались неподготовленными, а из штрафной всадил лишь Энтони Эланга – одноклубники целили только с дальней дистанции. Более того, «Атлетико» при более оборонительной тактике завладел территорией: в домашней трети мадридцев прошло лишь 19% всех игровых действий, в финальной – 31%.

«Атлетико» – «Манчестер Юнайтед» Фото: Getty Images

Стиль «Атлетико» был предсказуем. Команда Симеоне – 13-я в Ла Лиге-2021/22 по PPDA, интенсивности прессинга. Мадридцы готовы отбиваться в среднем и низком блоках, а еще регулярно используют схемы с тремя центральными защитниками: подобные расстановки столичные футболисты показывали в 48% игровых минут в чемпионате, 4-4-2 досталось еще 38%.

После игры легенды «МЮ» разошлись в оценках. Рио Фердинанд подчеркнул, что команде повезло. Пол Скоулз отметил, что «Юнайтед» показал типичный перфоманс эпохи Рангника. Оуэн Харгривз выделил Эланга, который спас гостей. Общего сюжета это не меняет: гости «Ванды Метрополитано» могли вернуться из Мадрида с поражением. Симеоне наверняка грустит.

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