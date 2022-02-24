23 февраля в Испании состоялась игра между «Манчестер Юнайтед» и мадридским «Атлетико» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, закончившаяся вничью – 1:1, в которой 27-летний полузащитник «Юнайтед» Бруну Фернандеш установил рекорд.

Португалец стал первым игроком в истории Лиги чемпионов, который ассистировал в шести матчах подряд, играя за английский клуб. Он побил рекорд Дэвида Бекхэма («Манчестер Юнайтед»), державшийся с 1998 года.

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Напомним, что в текущем сезоне Фернандеш принял участие в 34 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах. В них он отметился девятью забитыми мячами и 14 результативными передачами.

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