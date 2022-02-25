Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявил, что финальный матч Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 28 мая 2022 года не состоится. Игра будет проведена в Париже (Франция) на «Стад де Франс».

«УЕФА выражает благодарность и признательность презиенту Франции Эммануэлю Макрону за его личную поддержку переноса самой престижной игры на европейском клубном уровне во Францию во время беспрецедентного кризиса», – сообщается в официальном заявлении УЕФА.

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Также сообщается, что все игры клубов и сборных на турнирах под эгидой УЕФА, которые должны пройти на территории России и Украины, будут перенесены на нейтральные поля.

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Напомним, Санкт-Петербург получил право на проведение финальной игры Лиги чемпионов в сентябре 2019 года. Сперва российский город претендовал на проведение решающего матча главного еврокубка в сезоне-2020/21, но из-за пандемии коронавируса большинство игр плей-офф турнира в сезоне-2019/20 прошли в формате «Финала восьми», что привело к переносу ранее запланированных финалов на год вперед.

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