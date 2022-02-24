Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал несколько мудрых советов Давиду де Хеа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».

Эпизод случился всего через несколько минут после начала второго тайма и попал в кадр трансляции. «Атлетико» заработал угловой, и перед подачей португалец решил поболтать с вратарем.

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Роналду экспрессивно жестикулировал, что-то объясняя Де Хеа. Главная слабость испанского кипера во время подачи с угла поля – игра на выходах. Возможно, Криш рассказывал Давиду, как исправить этот аспект.

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Также вероятно, что Роналду обсуждал контратаку после того, как «Юнайтед» вернет себе мяч после корнера соперника. Форвард жестом приказал защите подняться выше, как только Де Хеа вынесет мяч из штрафной.

Источник: SPORTbible

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