Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду дал несколько мудрых советов Давиду де Хеа в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Атлетико».
Эпизод случился всего через несколько минут после начала второго тайма и попал в кадр трансляции. «Атлетико» заработал угловой, и перед подачей португалец решил поболтать с вратарем.
Ad
Роналду экспрессивно жестикулировал, что-то объясняя Де Хеа. Главная слабость испанского кипера во время подачи с угла поля – игра на выходах. Возможно, Криш рассказывал Давиду, как исправить этот аспект.
Чемпионат Англии
Роналду выдвинул требование Рангнику по тактике «МЮ»
Также вероятно, что Роналду обсуждал контратаку после того, как «Юнайтед» вернет себе мяч после корнера соперника. Форвард жестом приказал защите подняться выше, как только Де Хеа вынесет мяч из штрафной.
Криш дает советы не только Де Хеа,но и Рангнику: например, португалец попросил тренера «МЮ» сменить тактику.
Экс-защитник «МЮ» раскритиковал Криштиану Роналду: он заявил, что португалец нужен клубу только для пиара.
Тащил «Атлетико» и страдал в «МЮ». Вспомни, как начинал Де Хеа.
Источник: SPORTbible
Чемпионат Англии
Экс-защитник «МЮ»: «Роналду нужен клубу только для пиара»
Чемпионат Англии
Фред признался, что поменял мнение о лучшем в паре Месси и Криша
Related Matches
Атлетико Мадрид
1
1
Манчестер Юнайтед
Реклама
Ad
Реклама
Ad