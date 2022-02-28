Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение разорвать контракт с «Газпромом», сообщается на официальном сайте.
Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения. В мае 2021 года российская энергетическая компания продлила соглашение с УЕФА. «Газпром» стал спонсором двух Евро и продолжил сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024-го. Сотрудничество с «Газпромом» должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год.
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ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и клубы РПЛ от соревнований. Теперь команда Карпина не выступит на ЧМ-2022, а «Спартак» не сыграет в Лиге Европы.
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Ранее ФИФА опубликовала заявление, в котором говорилось лишь о том, что Россия лишается флага и гимна на соревнованиях под эгидой организации, а также матчей на территории страны.
Источник: УЕФА.
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