Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение разорвать контракт с «Газпромом», сообщается на официальном сайте.

Решение вступает в силу немедленно и распространяется на все существующие соглашения. В мае 2021 года российская энергетическая компания продлила соглашение с УЕФА. «Газпром» стал спонсором двух Евро и продолжил сотрудничество с Лигой чемпионов до 2024-го. Сотрудничество с «Газпромом» должно было приносить УЕФА до 40 миллионов евро в год.

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Источник: УЕФА.

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