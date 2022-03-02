28 февраля УЕФА совместно с ФИФА заявил, что российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. Однако, санкции не распространяются на официальные лица матчей, в том числе российских судей. Несмотря на это, арбитров из России не будут назначать на игры турниров под эгидой УЕФА из-за проблем с логистикой.

«Отстранение, о котором было объявлено в понедельник, распространяется на российские команды и клубы, но не на официальные лица матча. Но учитывая нынешние обстоятельства и трудности с выездом россиян за границу, официальные лица матчей из России в настоящее время не назначаются на игры турниров под эгидой УЕФА», – сказано в сообщении.

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В текущем сезоне на матчах еврокубков работали Сергей Карасев, Сергей Иванов и другие российские арбитры.

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