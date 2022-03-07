«Бавария» – «Зальцбург» (8 марта, 23:00 мск)

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Игроки «Зальцбурга» празднуют гол в ворота «Баварии» Фото: Getty Images

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Если вы смотрели первый матч или хотя бы подборку опасных моментов, то понимаете, почему для ставки стоит рассмотреть именно этот вариант. Австрийская встреча завершилась вничью 1:1, при этом каждая команда должна была забить минимум в три раза больше – очень достойно сыграли вратари.

«Зальцбург» – не тот клуб, который будет сидеть в обороне и выжимать на «Альянц Арене» серию пенальти. Команды продолжат играть в открытый футбол, который на этот раз может подарить больше чем два мяча. С учетом, что за «Баварию» снова не сыграет Ману Нойер, шансы гостей на гол повышаются, а уж хозяева обязаны забивать при любых обстоятельствах.

«Ливерпуль» – «Интер» (8 марта, 23:00 мск)

В Милане «Ливерпуль» отправил в ворота «нерадзурри» два мяча и с комфортом вернулся домой. Учитывая, что с этого розыгрыша правило выездного гола не действует, задача для «Интера» усложнилась еще сильнее – нужно забить «красным» дважды и не пропустить.

С первым пунктом чемпионам Италии будет попроще, пусть последний раз «Ливерпуль» пропустил два в самом начале года от «Челси». А вот со вторым – беда. Вице-лидер АПЛ забивает без разбора всем подряд, тем более на своем поле. Но миланцам нечего терять, поэтому они устроят страшную зарубу с соперником, которая обречена завершиться большим числом забитых мячей.

«Манчестер Сити» – «Спортинг» (9 марта, 23:00 мск)

Родриго, Рияд Марез и Джон Стоунз празднуют гол в ворота «МЮ» Фото: Getty Images

Команда Пепа Гвардиолы сумасшедшим темпом идет во всех турнирах: в АПЛ шесть побед в восьми матчах в 2022-м и небольшой отрыв от «Ливерпуля», в Кубке Англии четвертьфинал, а в ЛЧ разгром «Спортинга» в первом матче (5:0). В крайней игре в чемпионате на выходных от «горожан» сурово пострадал «МЮ», который принял четыре мяча.

Почему же «Спортинг», который проиграл «Порту» и сыграл вничью с «Маритиму», должен сдержать английского топа? Все очень просто. У «Сити» очень плотный график, многие лидеры играют матч за матчем и нуждаются в отдыхе. Гвардиола в ближайшем матче использует резерв, учитывая, что проход в четвертьфинал команде гарантирован. Второй состав «горожан» «Спортинг» обязан если не обыгрывать, то хотя бы делить очки.

«Реал» – «ПСЖ» (9 марта, 23:00 мск)

«Реал» весь первый матч просидел в засаде и заслуженно поплатился за излишне оборонительную тактику: Мбаппе ударом на 94-й минуте принес парижанам минимальную победу. Теперь мадридцы оказались в сложном положении, ведь им нужно атаковать и выигрывать, но есть нюанс – «ПСЖ» очень хорош в контригре.

Несмотря на поражения в двух из трех последних матчах и не самую высокую результативнось (оформили четыре гола с учетом победы 3:1 над «Сент-Этьеном») парижане будут фаворитами встречи, пусть это и не отражено в букмекерских линиях. Свеженький Мбаппе (пропускал матч с «Ниццей» из-за перебора желтых) при поддержке Неймара с Месси будут чувствовать себя на «Сантьяго Бернабеу» максимально комфортно при игре на пространстве и должны забить больше одного мяча.

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