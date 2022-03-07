Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может не сыграть с «Реалом» в овтетном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. 23-летний француз получил травму во время тренировки.

По информации RMC Sport, Мбаппе предстоит медицинское обследование, где определится степень тяжести повреждения и сроков восстановления.

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Первый матч 1/8 ЛЧ парижане выиграли со счетом 1:0, Мбаппе забил единственный мяч. Ответная игра состоится 9 марта в Мадриде.

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Источник: RMC Sport.

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