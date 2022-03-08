В августе 2020 года «Манчестер Сити» вылетел из Лиги чемпионов из-за поражения от «Лиона» – 1:3. Пеп Гвардиола удивил зрителей схемой с тремя центральными защитниками, и неудачу списали на лишние эксперименты.

За Гвардиолу вступился Юлиан Нагельсманн, в 2020-м – тренер «Лейпцига». «Если бы «Сити» победил, каждый кричал бы о гениальности Пепа. Гвардиола удивил. Часто в матчах навылет приходится менять тактику так, как не изменить в чемпионате. Не знаю, долго ли «Манчестер» тренировал тройку защитников. Только схема не меняет задачи таких игроков, как, например, Кевин де Брёйне», – объяснил немец.

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В сезоне-2021/22 Нагельсманн подхватил «Баварию». Свежий проект 34-летнего коуча впечатляет: к началу марта мюнхенцы уступили лишь в пяти играх и занимают первое место в Бундеслиге с отрывом в девять очков. Но редкие осечки намекают: Юлиан столкнулся с проблемой Гвардиолы – экспериментами, которые иногда бьют по результату команды.

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Юлиан Нагельсманн и Дайо Упамекано Фото: Getty Images

Первое поражение в Бундеслиге-2021/22 «Бавария» выхватила от «Айнтрахта». В октябрьской игре против франкфуртцев Нагельсманн вдруг выпустил Никласа Зюле на правом фланге. За время карьеры немец отбегал лишь 11 матчей в роли фулбека. На позиции центрального защитника – 282.

Зюле на правом фланге «Баварии» в октябрьском матче с «Айнтрахтом» Фото: Other Agency

Перед матчем Нагельсманн выделил Филипа Костича. Юлиан подчеркнул, что «Бавария» должна нагрузить серба в защите и сдержать в переходных фазах. Коуч отметил, что Зюле – подходящий защитник для игры против чужого вингера.

На деле Никлас слабо интерпретировал роль правого защитника и не дорабатывал с позиционной точки зрения. Ошибка Зюле привела к угловому, в результате которого «Айнтрахт» забил первый мяч. Непривычный фулбек «Баварии» задержался в атаке и бросил Дайо Упамекано в ситуации один-в-один.

Перед удачным выпадом «Айнтрахта» Зюле подключился к угловому «Баварии». Мюнхенцы уже разыграли корнер, а Никлас только подошел к штрафной Фото: Other Agency

Результат – Упамекано остался один на один с Якичем, что привело к угловому, с которого «Айнтрахт» забил первый мяч Фото: Other Agency

С одной стороны, ошибки в защите Зюле частично компенсировал атакой. На 25-й минуте Никлас обыгрался с Томасом Мюллером, сместился к центру и пробил из вратарской. Немец показал второй результат в «Баварии» по ожидаемым ассистам (0,57) и третий – по xGBuildup, вкладу в острые моменты без учета ударов и передач под удар (0,84).

С другой, Зюле не справился с базовой задачей по защите. На 75-й минуте Нагельсманн выпустил вместо Никласа Марселя Забитцера. «Бавария» перешла на максимально открытую структуру и пропустила решающий мяч. Забил как раз Костич.

Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

В матче с «Айнтрахтом» Забитцер занял позицию на правом фланге защиты. Эксперимент продолжился в январе. Австриец, который чаще исполняет вингера или центрального полузащитника, с первых минут игры против «Боруссии» М вышел у левого края обороны.

Забитцер – левый защитник «Баварии» в матче с «Боруссией» М Фото: Other Agency

На мяче Забитцер дрейфовал к центру. 45 из 97 передач Марселя улетели из полуфланга или центра. Скорее всего, с помощью австрийца Нагельсманн хотел перегрузить опорную зону, чтобы легче продвигать позиционные атаки.

Забитцер сместился в центр поля во время атаки «Баварии» Фото: Other Agency

Как и в случае с Зюле, задумка Юлиана сработала наполовину. Забитцер вошел в четверку лучших игроков «Баварии» по xGChain (0,29), но упустил Штефана Лайнера, когда тот навесил перед первым голом «Боруссии» М. После игры Нагельсманн констатировал: Марселю было трудно не только из-за свежей позиции, но и из-за слабых кондиций после травмы. В конце 2021 года плеймейкер повредил икроножную мышцу.

Забитцер упустил Лайнера перед результативной подачей Фото: Other Agency

Эксперименты Нагельсманна затронули и Лигу чемпионов. В первом матче против «Зальцбурга» Юлиан показал расстановку с тремя центральными защитниками. В роли вингбеков выступили атакующие игроки: Кингсли Коман слева и Серж Гнабри/Лерой Сане справа.

Сане и Коман – в роли вингбеков «Баварии» в матче с «Зальцбургом» Фото: Other Agency

«Зальцбург» использовал открытую схему немцев. Австрийская команда атаковала чужие фланги, которые открывались из-за высоких позиций крайков, в рамках контратак. Доказательство – голевой выпад вдоль правой границы поля.

«Зальцбург» начал голевую атаку по правому флангу Фото: Other Agency

По информации Bild, перед выездом в Австрию Нагельсманн обсуждал командную тактику с отдельными футболистами. В кабинет тренера были вызваны Мюллер, Мануэль Нойер, Йозуа Киммих и Роберт Левандовский. Юлиан узнавал, насколько игрокам удобны его эксперименты – в частности, с тройкой защитников, которая засветилась против «Зальцбурга». Журналисты узнали, что разговор прошел позитивно.

После первого матча 1/8 ЛЧ Нагельсманн подчеркнул, что не боится вылета. Ничья с «Зальцбургом» – не результат мечты, но Юлиан увидел объяснение в частных ошибках, а не в свежей расстановке.

Юлиан Нагельсманн Фото: Getty Images

Новшества Нагельсманна не мешают «Баварии» глобально. Мюнхенцы удерживают первое место в Бундеслиге-2021/22 и наверняка пройдут в четвертьфинал Лиги чемпионов. Юлиан ответственно продолжил дело Ханси Флика. Команда в красном остается самой грозной силой Германии.

При этом отдельные решения Нагельсманна кажутся необычными, иногда – подводят. Редкие поражения или ничьи «Баварии» иногда связаны с тренерскими экспериментами. Юлиан частично страдает горем от ума, как Гвардиола. Правда, миру футбола нужны подобные тренеры, которые ищут свежие ходы вопреки победам и меняют взгляд на игру.

Все цифры взяты с FBRef, UnderStat и WhoScored.

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