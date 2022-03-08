Кто посмотрит матч по ТВ

У «Интера» матч точно пропустит дисквалифицированный Николо Барелла, у «Ливерпуля» под вопросом находятся Жоэль Матип, Тьяго Алькантара и Роберто Фирмино. Юрген Клопп настроен оптимистично по поводу двух первых, но может поберечь Фирмино.

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«Вчера они тренировались в полную силу. Тьяго отсутствовал всего неделю – скорее всего, он в порядке, но посмотрим. Жоэля не было три или четыре дня – я бы сказал, что с ним все хорошо. Что касается Бобби [Фирмино], то его не было дольше, он провел только одну тренировку. Возможно, ему стоит дать еще несколько тренировочных дней», – заявил коуч.

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Роберто Фирмино, «Ливерпуль» Фото: Getty Images

Форма

«Ливерпуль» после победы над «Интером» на «Энфилде» добыл еще пять побед, хотя номинально в финале Кубка Лиги против «Челси» можно зачесть ничью – счет 0:0 продержался в основное время, а титул был взят в серии пенальти. В играх АПЛ команда Юргена Клоппа разобралась с Норвичем (3:1), «Лидсом» (6:0) и «Вест Хэмом» (1:0), а «Норвич» еще и выбила из Кубка Англии. Мерсисайдцы идут на втором месте в АПЛ, отставая на шесть очков от «Манчестер Сити», но имеют игру в запасе.

Дела «Интера» идут хуже: миланцев настигла голевая засуха, которая длилась 425 минут аккурат с первого матча против «Ливерпуля». «Интер» не забил «Сассуоло» (0:2), «Дженоа» (0:0) и «Милану» (0:0), но потом отыгрался на «Салернитане»: Лаутаро вколотил хет-трик, Джеко сделал дубль. Поэтому в Ливерпуль команда едет по крайней мере в неплохом настроении, хотя в турнирной таблице Серии А на первую строчку взгромоздился «Милан».

Лицом к лицу

До 1/8 ЛЧ-2021/22 «Интер» и «Ливерпуль» встречались лишь однажды – это было в сезоне-2007/08 и тоже на стадии 1/8 финала.

В первой игре на «Энфилде» хозяева победили со счетом 2:0 благодаря голам Дирка Кюйта и Стивена Джеррарда. В ответной игре на «Джузеппе Меацца» победу «Ливерпулю» принес единственный гол Фернандо Торреса.

Впервые команды встретились в полуфинале Кубок европейских чемпионов-1964/65. Дома «Ливерпуль» выиграл 3:1, в ответной игре «Интер» добился победы со счетом 3:0, вышел в финал и завоевал титул.

Дуэль «Интер» и «Ливерпуля» – одно из двух противостояний 1/8 финала нынешнего сезона, в котором друг с другом соперничают клубы, хотя бы раз побеждавшие в Лиге чемпионов. Другая такая пара – «Бенфика» – «Аякс».

В этом сезоне Ливерпуль уже играл на «Джузеппе Меацца». А если точнее – на «Сан Сиро», потому что это был матч с «Миланом». В заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов «красные» победили со счетом 2:1 и вместо плей-офф отправили главных врагов «Интера» на последнее место квартета.

«Ливерпуль» ни разу не проиграл на групповом этапе: у «красных» шесть побед со счетом 17:6.

Ориентировочные составы

Котировки букмекеров

Победа «Ливерпуля»: 1,62

Ничья: 4,40

Победа «Интера»: 5,40

Букмекеры уверены в победе англичан, и спорить с ними недальновидно. Но «Интер» наверняка пойдет в атаку – команде нечего терять – и распечатает ворота соперника. «Ливерпуль» тоже постарается порадовать домашние трибуны, поэтому ставка «обе забьют» должна сыграть на ура.

Где смотреть

Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени, в России игру покажет телеканал «Матч ТВ». А Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию для тех, кто не сможет увидеть матч своими глазами.

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