«Бавария» разгромила «Ред Булл Зальцбург» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов – 7:1.

Мюнхенский гегемон решил все вопросы уже в первом тайме. Максимилиан Вебер дважды сфолил на Роберте Левандовском в штрафной: сначала на 11-й минуте, а затем на 20-й. Польский форвард без проблем реализовал оба удара, а на 23-й минуте забил третий мяч. Левандовский стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира, если начинать отсчет со стартового свистка.. На 31-й минуте Серж Гнабри поразил вратаря «Зальцбурга» мощным ударом в ближний угол.

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Во втором тайме «Бавария» не сбавила темп и забила пятый – отличился Томас Мюллер, который с разворота поразил дальний угол. «Зальцбург» не бросил играть и на 71-й минуте отыграл один мяч: постарался 18-летний датчанин Мауриц Кьергард. Вышедший на замену форвард в касание прошил Мануэля Нойера в ближнюю девятку и сократил отставание. На 77-й минуте Кьергаард был близок к дублю, но в решающий момент игрок не дотянулся до мяча и упустил возможность пробить по воротам из выгодной позиции.

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На 83-й минуте Мюллер оформил дубль, а Лерой Сане установил окончательный счет – 7:1.

Жеребьевка следующего раунда Лиги чемпионов состоится 18 марта в 14:00 по московскому времени.

«Бавария» могла победить «Зальцбург» еще в первом матче, но Нагельсманн перемудрил с тактикой. Разбираемся подробнее.

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