Лионель Месси не реализовал пенальти в первом матче, но все равно показал впечатляющую игру. Аргентинец может вновь шлепнуть «Реал», по которому явно скучает после ухода из «Барселоны». Для этого Лео потребуется помощь Неймара и Килиана Мбаппе – и вот тут начинаются проблемы.

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Кто пропустит матч

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Главное опасение фанатов «ПСЖ» вызывал Мбаппе: 7 марта появилась информация, что француз получил травму на тренировке. Во вторник официальный сайт УЕФА отметил, что Килиан прошел медобследование и вместе с командой приехал на «Сантьяго Бернабеу». Позитивные новости, но участие француза по-прежнему остается под вопросом.

Еще у «ПСЖ» есть сомнения по Ашрафу Хакими и Андеру Эррере. По Серхио Рамосу и Лэйвену Курзава вопросов нет – они не сыграют с «Реалом» из-за травм.

Тренерский штаб «Реала» пока не определился по Тони Кроосу и Федерико Вальверде – у немца и аргентинца есть повреждения. Правда, ожидается, что оба все же выйдут на «ПСЖ». Зато Карло Анчелотти не рассчитывает на Ферлана Менди и Каземиро – парни дисквалифицированы из-за перебора карточек.

Килиан Мбаппе, «ПСЖ» Фото: Getty Images

Форма

«Реал» понемногу приходит в себя. С 23 января по 15 февраля «Мадрид» валился: за пять игр команда Анчелотти выбила всего одну победу и две ничьи. Сейчас все лучше: три подряд победы в Примере и всего один пропущенный мяч.

У «ПСЖ» все еще запутаннее. Команда вроде отрывается от второго места Лиги 1 на 13 очков, но выступает невероятно странно. В 12 последних матчах у «Парижа» лишь шесть побед. При этом у Маурисио Почеттино два поражения в трех последних матчах.

Лионель Месси Фото: Getty Images

Лицом к лицу

Во всех турнирах команды встречались 14 раз. Небольшое преимущество у «Мадрида» – шесть побед против пяти.

В рамках ЛЧ команды впервые встретились лишь в 2015 году и провели семь матчей. Тут «Мадрид» тоже в лидерах – три победы против двух.

В рамках ЛЧ «ПСЖ» провел на «Сантьяго Бернабеу» три матча и добыл лишь одну ничью (при двух поражениях).

При этом «Париж» обязательно забивал во всех шести последних матчах против «Реала».

Ориентировочные составы

«Реал»

«ПСЖ»

Прогноз

Победа «Реала»: 2,50

Ничья: 3,75

Победа «ПСЖ»: 2,75

Предсказать победителя противостояния практически невозможно. С одной стороны, «ПСЖ» провел шикарный первый матч, в котором полностью доминировал над «Реалом». С другой, это кажется лишь исключением – в других играх парижане выглядят неуверенно и нестабильно.

За «Реал» кричит характер: мадридцы обычно выпутывались и не из таких передряг. В первом матче все было плохо, но есть ощущение, что «Мадрид» все еще способен на камбэк.

Карим Бензема, «Реал» Фото: Getty Images

Где смотреть

Суперматч в прямом эфире покажет «Матч ТВ» – начало трансляции в 22:45 (мск). Если у вас нет ящика, обязательно залетайте на онлайн от Eurosport

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