«Реал» вступил в легкий кризис. С начала 2022 года команда Карло Анчелотти выбила 17 очков в Ла Лиге (из 24 возможных) – это третий результат на отрезке после «Атлетико» (19) и «Барселоны» (20). В феврале мадридцы вылетели из Кубка Испании и уступили «ПСЖ» в первом матче 1/8 Лиги чемпионов – 0:1. Команда, которая подошла к Новому году с беспроигрышной серией в два месяца, вдруг предстала безыдейной на «Парк де Пренс».

Зимний спад удручил настолько, что медиа разогнали слухи о смене тренера в «Реале». По информации AS, Флорентино Перес остался недовольным слишком прагматичной тактикой Анчи в игре с «ПСЖ». Руководство «Мадрида» не склонно к отставке посреди сезона, но может перекроить тренерский штаб летом. Один из кандидатов – Маурисио Почеттино.

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Проблемы «Реала» – в нападении. С 1 января «Мадрид» допустил 6,18 ожидаемых мячей, меньше всех в Ла Лиге, так что оборона Анчелотти работает без проблем. Другое дело – с атакой.

На сложном отрезке «Реал» набил 19,47 xG. Лучше столичной команды выступил лишь «Вильярреал» (22,18). Кроме того, с 1 января «Мадрид» занимает второе место по ожидаемым голам без учета пенальти (15,76). Игроки Анчелотти создают качественные моменты на фоне конкурентов по лиге. Атака просела в другом.

На пресс-конференции перед выездом в Париж Анчелотти заявил, что «ПСЖ» и «Реал» похожи. По мнению Карло, обе команды строят игру от долгого владения и быстрых переходов в атаку. Сравнение итальянца можно развить. В обеих европейских столицах нападение выстроено через звезд.

Карло Анчелотти Фото: Imago

Атака «Реала» строится на движении Карима Бензема. Француз выскакивает из штрафной или центрального канала и освобождает пространство, куда врываются партнеры. Неслучайно страйкер лидирует в Ла Лиге-2021/22 по голевым передачам (10). Функции девятого номера лежат не только в завершении атак.

Некоторые соперники «Реала» нивелируют вклад Бензема благодаря плотной защите. Пример – «Хетафе», который победил «Мадрид» 2 января. Оборона Кике Санчеса Флореса строилась по схеме с тремя центральными защитниками. Еще команда отказалась от прессинга: в среднем вступала в активную защиту после каждой 17-й передачи соперника.

«Хетафе» выбрал схему с тремя центральными защитниками для обороны против «Реала» Фото: Other Agency

Бензема завяз в чужой защите. Игроки «Хетафе» не поддавались на рывки и смещения соперников, выдерживали структуру. Тройка центральных защитников Хорхе Куэнка-Эрик Кабако-Стефан Митрович редко выбрасывалась из первой линии. «Мадрид» с трудом создавал моменты.

Бензема сместился вглубь и освободил пространство в штрафной для партнеров. «Хетафе» не поддался и сохранил структуру Фото: Other Agency

Личный класс позволил Бензема поучаствовать в паре моментов. Например, на 37-й минуте Карим продвинул мяч в штрафную перед ударом Ферлана Менди. Но вклад француза все равно остался ограниченным. Страйкер выдал лишь две передачи в штрафную и создал два выстрела для партнеров. Средние показатели форварда по Ла Лиге-2021/22 – 3,17 и 4,26.

После игры Анчелотти сосредоточился на общей командной концентрации. «Мы не были похожи на себя, показали более скромную самоотдачу. Казалось, будто футболисты на день продлили рождественские каникулы», – сокрушался Карло.

С похожей проблемой «Реал» столкнулся в феврале, когда сыграл вничью с «Вильярреалом». Бензема пропустил матч из-за травмы бедра, так что роль главной звезды в передней линии досталась Винисиусу. Бразилец постоянно искал ситуации один-в-один на левом фланге – не помогало.

Винисиус занял широкую позицию, чтобы принять мяч и атаковать защиту «Вильярреала» с помощью дриблинга Фото: Other Agency

Винисиус занимал предельно широкую позицию, откуда смещался с мячом к центру. Если справа у края действовал Дани Карвахаль, а Марко Асенсио сразу двигался в полуфланг, то бразилец играл по-другому и чаще нагнетал. Действия вингера победу не принесли.

При этом Винисиус выдал топовый матч по цифрам. Бразилец создал семь ударов для партнеров, 17 раз протащил мяч на четыре и более метра, выдал шесть удачных обводок из 10 – по каждому из показателей атакующий полузащитник оказался лучшим в команде. После игры Анчелотти согласился: 20-й номер отбегал настолько мощную игру, что футболисты «Вильярреала» встречали его жестче других.

Карло Анчелотти Фото: Getty Images

Примеры Бензема и Винисиуса показали: «Реал» сталкивается с разными атакующими трудностями. Иногда соперники включают слишком плотную защиту, что мешает постоянному движению и портит структуру мадридцев. В других матчах оппоненты суровее останавливают столичных звезд.

Проблемы «Реала» напрямую вытекают из подхода Анчелотти. Карло доверяет и раскрывает звезд на мяче. Устанавливать строгие правила в атаке – незнакомая методика для итальянца. Ставка тренера понятна: Бензема и Винисиус – два лучших бомбардира Ла Лиги-2021/22, ограничивать которых глупо. Просто модель «Мадрида» несет в себе издержки.

При этом на кризисном отрезке «Реалу» еще и не везло. Команда забила почти на пять мячей меньше, чем должна была по xG. На старте 2022-го травмировались и Бензема, и Винисиус. Предпосылок для мощного кризиса, который лишил бы «Мадрид» первого места в чемпионате, нет. Как и причин увольнять Анчелотти.

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