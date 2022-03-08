«Ливерпуль» проиграл «Интеру» (0:1), но выбрался в 1/4 финала Лиги чемпионов.
«Интер» активнее начал игру, но быстро отдал преимущество «Ливерпулю» и за первый тайм не придумал ни одного голевого момента. «Красные» тоже атаковали не слишком остро, но за первую половину оформили три опасных момента, причем все завершали защитники. На 30-й минуте Жоэль Матип вонзил головой в перекладину после штрафного удара, а через две минуты уже Вирджил ван Дейк едва не замкнул подачу Трента с углового. Сам Александер-Арнольд классно пробил со штрафного уже в добавленное время и едва не попал в девятку. Как и в первой игре, стартовые 45 минуты не принесли голов.
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Второй тайм начался с давления «Интера», которое привело к убойному моменту Мохамеда Салаха на 52-й минуте. Египтянин бил по пустым воротам из штрафной и попал в штангу. Через 10 минут Лаутаро Мартинес наказал Мо за расточительность и шикарным ударом из-за штрафной вывел «Интер» вперед. Но уже через минуту Алексис Санчес угробил камбэк «нерадзурри», получил красную карточку за игру прямой ногой. На 77-й минуте Салах еще раз попал в штангу из штрафной, но больше никто не забил.
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