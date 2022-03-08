«Интер» удивил в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. «Нерадзурри» дома не уступили «Ливерпулю» по игре и временами выглядели острее, но в итоге проиграли 0:2. В ответном матче чемпион Италии едва не сотворил чудо: победил 1:0, а забить второй помешало удаление Алексиса Санчеса в середине второго тайма. Однако победа на «Энфилде» – случайность. «Ливерпуль» не реализовал кучу острых моментов и целы три раза попал в каркас. «Интер» же выглядел намного слабее, чем в первом матче.

На «Джузеппе Меацца» хозяева не выглядели хуже мерсисайдцев: показали почти равное владение мячом (46% на 54%) и немного отстали по ударам (девять против 13). «Интер» качественно выглядел в атаке и особенно хорошо выскакивал в быстрые выпады. Важную роль в их создании сыграл Эдин Джеко. Босниец отлично цеплялся за мяч и начинал атаки. Нападающий оказался лучшим в матче по выигранным верховым единоборствам (пять) и ударам (два), но ни он, ни партнеры так и не вскрыли Алиссона и даже не попали в створ.

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Эдин Джеко, «Интер» – «Ливерпуль» Фото: Getty Images

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В ответном матче Джеко весь матч провел на скамейке, хотя был здоров. Без него «нерадзурри» гораздо реже обостряли и с трудом переходили на чужую половину поля. На «Энфилде» итальянцы наскребли только 37% владения, из которых меньшую часть провели в финальной трети. Но «Интер» победил, хотя выглядел гораздо хуже, чем в первой игре. Результат – иллюзия, ведь «Ливерпуль» едва не разгромил итальянцев.

«Красные» владели инициативой большую часть матча: упустили несколько крутых моментов и три раза попали в каркас. На 30-й минуте Жоэль Матип после навеса со штрафного головой воткнул в перекладину, а через две минуты Вирджил ван Дейк едва не замкнул еще один навес Трента Александер-Арнольда. Сам Трент завершил тайм мощным выстрелом со штрафного, который немного пролетел мимо девятки.

После перерыва очнулся Мохамед Салах, который оформил сразу два попадания в штангу. На 52-й минуте египтянин из штрафной не попал в створ, который прикрывали только два защитника. А на 77-й Мо засандалил в каркас после классной передачи с левого фланга. В тот момент «Ливерпуль» уже проигрывал и не отыгрался только из-за случайности.

Мохамед Салах («Ливерпуль»), Иван Перишич («Интер») Фото: Getty Images

«Ливерпуль» создал гораздо больше острых моментов, но проиграл, причем впервые в сезоне – на «Энфилде». Мяч «Интера» – мастерство Лаутаро Мартинеса, который из-за штрафной прошил Алиссона. Большего «нерадзурри» не добились из-за проблем с переходом на чужую половину поля, где не было Джеко, и мощности «Ливерпуля», который не выпускал соперника.

По результатам двух игр кажется, что «Интеру» не хватило совсем немного для прохода в 1/4 финала. Но победа на «Энфилде» – иллюзия, ведь «Ливерпуль» мог спокойно оформлять разгром, просто не повезло в реализации.

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