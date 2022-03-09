Прошедшая ночь стала знаковой для Роберта Левандовского: он поучаствовал в разгроме «Зальцбурга», вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а также стал автором самого быстрого хет-трика в истории турнира. Форварду потребовалось всего 23 минуты, чтобы побить рекорд Марко Симоне – в 1996 году итальянец за 24 минуты забил в ворота «Русенборга» три мяча.

Новость может вызвать диссонанс у болельщиков, но УЕФА разделяет хет-трики по скорости: на те, которые соорудили после стартового свистка (здесь лидер Левандовский), и те, что футболист оформил после первого забитого мяча. В последнем случае титул принадлежит Бафетимби Гомису, который в 2011 году за восемь минут стал автором хет-трика в ворота загребского «Динамо».

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Но на этом рекордные похождения Левандовского не думают заканчиваться. Давайте посмотрим, в чем еще поляк превосходит остальных участников ЛЧ.

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Роберт Левандовский против «Зальцбурга» Фото: Getty Images

Больше хет-триков Роберт любит разве что покеры – особенно в ЛЧ. Страсть к ним проявилась еще в 2013 году, когда Левандовский вместе с Юргеном Клоппом в «Боруссии» устраивал на футбольных полях настоящий рок-н-ролл. В полуфинале дортмундцам попался мощнейший «Реал» Жозе Моуринью, который в домашнем матче был разгромлен со счетом 4:1. Все четыре мяча с дортмундской стороны организовал Левандовский и тем самым он стал первым игроком в истории полуфиналов турнира, которому покорился покер.

После матча Моуринью дал традиционное для себя интервью, в котором успел и похвалить соперника, и поругать собственную команду: «Мы теряли мяч в простых ситуациях и плохо опекали Левандовского. Понимали, что это подвижный нападающий, но не смогли в должной мере за ним уследить. За свою игру он заслуживает только самых лестных слов».

Через шесть лет поляк вспомнил былые времена и растерзал «Црвену Звезду» на выезде в ЛЧ-2019/20. В период с 53-й по 67-ю минуту форвард включил режим биста и забил четыре мяча сербской команде – так он стал автором самого быстрого покера. На радостях бомбардир не постеснялся запилить селфи с трофейным мячом прямо на стадионе.

Роберт Левандовский после покера «Црвене Звезде» Фото: Getty Images

Возвращаясь к матчу с «Зальцбургом»: мегаперфоманс Роберта в ответке можно обосновать обидой футболиста на австрийский клуб за прервавшуюся победную серию. Левандовский побеждал в турнире 22 игры подряд – ранее никто не перескакивал за 17 матчей –, но выездная ничья в Австрии приостановила рекордный конвейер форварда. Возможно, если бы «Зальцбург» позволил мюнхенцам победить в первом матче, Роберт оказался бы намного милостивее к сопернику.

Текущий розыгрыш ЛЧ вообще-то очень плодотворный для Левандовского: он побил еще один рекорд и сместил с пьедестала Лионеля Месси и Криштиану Роналду, превзойдя их по некоторым показателям. В ноябре 2021 года поляк отметил 100-й матч в ЛЧ хет-триком против «Бенфики» и очередным успехом: он быстрее всех забил 80 голов в турнире. Ранее достижение принадлежало Месси, которому понадобилось на два матча больше, чем Роберту. Роналду потребовалось еще больше – 116 игр.

В следующем туре Левандовский поразил ворота киевского «Динамо» и тем самым повторил рекорд ЛЧ, забив в девятом матче подряд. А установил этот рекорд никто иной, как сам Роберт: в сезоне-2019/20 он также провел ударную кампанию, в которой остановить голевое безумие смогли лишь защитники «ПСЖ» в финале.

Роберт Левандовский, «Бавария» Фото: Getty Images

Форвард необоснованно редко комментирует рекорды и не заостряет на них большое внимание, как Роналду. Однако желание Левандовского запомниться одним из лучших футболистов поколения вполне очевидно и, можно без угрызения совести заявить, уже исполнено. Роберт с 85-ю голами занимает третью строчку в списке лучших бомбардиров Лиги чемпионов, уступая лишь двум инопланетянам, но имеет в копилке достижения, которые уже вряд ли им покорятся. Но не исключено, что в ближайшее время она вновь пополнится.

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