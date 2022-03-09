Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги проигранного «Интеру» со счетом 0:1 ответного матча в Лиге чемпионов. Он не слишком доволен игрой, но его устраивает результат.

«Я ожидал примерно те проблемы, которые у нас и возникли. «Интер» действительно хорош и готов играть в таких играх. Мы создавали явные моменты, несмотря на то, что играли не лучшим образом. Учитывая обе игры, меня вполне устраивает то, что они победили, но дальше прошли мы. Мы могли сыграть и получше, несмотря на созданные нам неудобства.

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Игра получилась по-настоящему зрелищной. В итоге мы проиграли, что не радует, конечно, ведь мы вышли на поле не ради домашнего поражения. Соперник создавал проблемы, но мы победили бы, если бы использовали созданные моменты. Мы часто теряли мяч в простых ситуациях, такое бывает. А когда мяч взлетал в воздух, то из-за ветра начиналась настоящая комедия. Контрпрессинг был не слишком хорош, мы недостаточно успешно навязывали борьбу и не могли получить нужный импульс. Вот этого нам не хватало», – заявил Клопп.

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Источник: BT Sport.

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