Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер раскритиковал судью Антонио Матеу Лаоса, показавшего вторую желтую карточку игроку «Интера» Алексису Санчесу на 63-й минуте встречи. Он считает, что хавбека не нужно было удалять после фола на Фабиньо.

«Здесь вышло что-то среднее между обманом и смекалкой. Фабиньо слукавил, воспользовавшись ситуацией. Может, это был его план, ведь Санчес задел его, но нельзя сказать, что это абсолютная симуляция. Хотя, возможно, Фабиньо мог подняться на ноги и побыстрее. С точки зрения Фабиньо можно сказать, что он сыграл умно. Если же говорить нейтрально, то он мог бы не и пользоваться этой ситуацией. Санчес не хотел ему навредить – он был первым на мяче.

Ad

Судья убил игру в самый неподходящий момент. Было бы интересно посмотреть последние 25 минут встречи в равных составах, хотя в целом «Ливерпуль» заслужил выход в четвертьфинал: даже сегодня они три раза попали в штангу. Но я не согласен с решением арбитра, убившего интерес к игре», – заявил Венгер.

Лига чемпионов УЕФА Все думают, что Санчес закончился. Но он ключ к победе над «Ливерпулем» 16/02/2022 В 05:01

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» обыграл «Ливерпуль» (1:0), но по сумме двух игр вылетел из турнира.

Источник: Evening Standard.

Чемпионат Франции «Время играет против «ПСЖ». Венгер – о продлении Мбаппе 25/01/2022 В 05:46