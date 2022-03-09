9 марта на стадионе «Сантьяго Бернабеу» состоится ответная игра 1/8 финала плей-офф Лиги Чемпионов между «ПСЖ» и мадридским «Реалом». Главный тренер парижского клуба Маурисио Почеттино прокомментировал предстоящую встречу.

«В зоне нашей ответственности – сохранить то преимущество, которое мы имеем после первой игры. Мы очень уважаем «Реал». Это клуб, который выиграл 13 раз Лигу Чемпионов, естественно, это было не случайно. Но несмотря на это, мы их не боимся. Команда постарается сыграть в свою игру, мы очень сконцентрированы. Этот трофей заслуживает выиграть каждый наш фанат и футболист. Но сперва нам нужно выйти в четвертьфинал», – заявил Почеттино.

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Напомним, в первом матче «ПСЖ» дома победил со счетом 1:0, единственный мяч на счету Килиана Мбаппе.

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Источник: официальный сайт УЕФА.

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