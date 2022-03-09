В феврале 2021-го Килиан Мбаппе написал колонку на The Players' Tribune. Тащер «ПСЖ» ностальгировал, как ездил на просмотр в любимый «Реал» в начале нулевых. Как его встретил в аэропорту Зинедин Зидан и катал по Мадриду на своей машине. Как юный Килиан тренировался на базе «Реала». Как за ним наблюдала толпа скаутов и журналистов.

«Я мог думать лишь о том, что сижу в машине Зизу. Наверное, я все еще сплю в самолете. Иногда, когда вы действительно чем-то живете, это похоже на сон», – мироточил Мбаппе.

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Тогда Килиану было 13, и он, как и любой ребенок, мечтал играть за любимый клуб. Дети вырастают, у них меняются приоритеты, они осознают реальность и жесткие правила взрослого мира. Но 23-летний Мбаппе будто все еще живет младенческими стереотипами. Либо очень натурально делает вид.

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Каждый месяц появляются инсайды из окружения Килиана о том, что француз перейдет в «Реал», уже договорился с мадридцами и даже слышать не хочет о новом контракте с «ПСЖ». Ведь детскую мечту не купить миллионами шейхов. Но мало кто вспоминает, что Мбаппе уже мог перейти в «Реал» из «Монако», но отправился в Париж. И причиной стали именно миллионы шейхов. Деньги всегда были главной движущей силой карьеры Мбаппе.

Килиан Мбаппе (справа) и его отец Уилфрид Фото: Getty Images

Родители Килиана – бывшие спортсмены: отец Вилфрид – тренер в футбольной школе парижского пригорода, мать Файза – профессиональная гандболистка. Вилфрид и Файза все знают о внутренней кухне спортивного бизнеса, поэтому взялись за карьеру своего пацана с юных лет.

В 2018-м Football Leaks опубликовали слитые данные обо всех переходах Килиана под руководством отца. После поездки сына на просмотр в «Реал» Вилфрид отправился на переговоры в «Монако», который считал Килиана приоритетным приобретением для академии. Это не скрывалось. В результате Мбаппе-старший выбил из Вадима Васильева подписной бонус в 400 тысяч евро – ни один 14-летний игрок во Франции не получал столько подъемных.

Через два года стороны начали переговоры о профессиональном контракте. И снова Вилфрид ставил клубу ультиматумы, грозил увезти сына бесплатно, требовал вписать в его контракт игровое время. По данным Football Leaks, «Монако» прогнулся: игровое время не вписали, зато подняли сумму подъемных 16-летнего подростка с 300 тысяч евро до сумасшедших трех миллионов. А еще через год Мбаппе потребовал увеличить зарплату в 16 раз – до восьми мультов в год, что было на уровне лучшего игрока клуба Радамеля Фалькао.

Килиан Мбаппе, «Монако» Фото: Getty Images

Это было слишком, и «Монако» начал переговоры с любимым клубом жадного тинейджера – «Реалом». Флорентино Перес даже согласился покрыть 30-процентные налоги «Монако» от сделки в 180 млн. Но и здесь у семьи Мбаппе, как в мультике, вместо глаз завертелись значки евро.

Football Leaks раскопали, что для 19-летнего сына Вилфрид потребовал у Переса зарплату в 14 миллионов евро. Отец-агент даже настаивал на продаже одного из тройки Бензема-Роналду-Бэйл, чтобы Килиан играл в основе, и шантажировал жирным предложением от «ПСЖ». Флоро отказался, и вместо выступлений за любимый клуб Мбаппе ушел зарабатывать в «Сен-Жермен»: Вилфрида устроили 9-10 млн евро в год и подъемные в пять мультов.

Теперь «ПСЖ» уже больше года забрасывает Черепашку все более длинными чеками. Если в конце февраля 2022-го Le Parisien писала, что Килиану предлагают 50 млн в год чистыми и подписной бонус в 100 мультов. А уже в марте, по данным The Independent, «ПСЖ» отправил на подпись Мбаппе очередной контракт на 100 млн евро в год или около двух миллионов евро в неделю. Учитывая биографию Килиана и его родителей, семья должна остаться в Париже. Потому что единственная надежда «Реала», по словам инсайдера The Independent, – что Килиана привлечет богатая история клуба.

Килиан Мбаппе («Пари Сен-Жермен»), «Реал» (Мадрид), 2019 год Фото: Getty Images

Но Мбаппе уже не ребенок, а «Реал» – далеко не тот клуб, которым был в детстве Килиана. За те 15 лет «Мадрид» накопил валовый долг почти в миллиард евро. Клуб больше не собирает галактикос и мечется между покупкой Мбаппе и Холанна – не потянет обоих. Из «Реала» ушли или готовятся уйти последние легенды – Модрич, Марсело и Бензема. А еще одна – Серхио Рамос – уже в одной заявке с Килианом. Теперь клубы – не команды индивидуальностей, а корпорации с более или менее средними сотрудниками. Поэтому историческое прошлое играет символическое значение. В отличие от 100 млн евро в год.

Суть «ПСЖ» в руках шейхов – огромная пиар-кампания чемпионата мира-2022 и Катара. Поэтому парижане и предлагают Мбаппе космические деньги и даже странный годичный контракт – лишь бы он носил майку клуба, когда поедет в Катар. Но это пиар и для самого Килиана.

Именно в «ПСЖ» Черепашка может стать самым высокооплачиваемым игроком в истории спорта. Он войдет в летописи как главная звезда состава, который рано или поздно выиграет Лигу чемпионов для «Сен-Жермен». В Париже Мбаппе не только выйдет из тени величия Месси, но и накроет Лео собственной – да еще на глазах Неймара, годами мечтавшего о том же самом.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе Фото: Getty Images

В сливочной форме Килиан наверняка тоже добьется многого и побьет несколько рекордов. Но он никогда не станет настолько особенным. В самом лучшем случае – еще одним в ряду великих легенд «Реала»: Рауля, Пушкаша, Роналдо, Бернабеу, Криштиану и других гигантов. А в «Париже» у Черепашки есть шанс на реальный плевок в вечность, потому что у клуба нет игроков-легенд, нет топовых трофеев, нет богатой истории. А Мбаппе – тот человек, который ее напишет. А в «Реале» он лишь примажется к чужой истории.

А если денег и амбиций «ПСЖ» для Черепашки мало и ему важна ностальгия по детству, шейхи дадут ему и это тоже. По данным Marca, Зинедин Зидан сменит Маурисио Почеттино летом 2022-го. «Париж» уже сделал предложение 49-летнему специалисту, а в раздевалке уверены, что назначение Зизу – решенный вопрос.

Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Зинедин Зидан («Реал Мадрид»), Лига чемпионов УЕФА, 2019 год Фото: Getty Images

В «ПСЖ» у Мбаппе есть все для реализации его огромных амбиций: топ-состав, кислый Месси, на фоне которого можно выглядеть еще круче, космические гонорары и сложные исторические вызовы. Даже мама Черепашки, по данным Marca, просит сына остаться в Париже, потому что ей нравятся предложение шейхов. Главное, чтобы сам Килиан все осознал и не променял на одно лишь воплощение детской фантазии.

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