Еще никто не уличил Антонио Конте в преувеличениях. В технической зоне итальянец пылает эмоциями, но в пресс-руме это совсем другой человек. Перед журналистами коуч держится хладнокровно и тщательно обдумывает каждое слово, прежде чем что-то произнести. Поэтому похвала отданному в аренду «Бристолю» Тэмми Абрахаму выглядит мощнейшим комплиментом.

«Безусловно, Абрахам – будущее «Челси». Тэмми еще очень молод, я работал с ним всего неделю во время предсезонки. Мы решили на время отправить его туда, где он смог бы выходить в каждом матче и набираться опыта. Мы обязательно вернем Абрахама, у него огромный потенциал в техническом и физическом плане», – заявил в октябре Конте.

На тот момент нападающий забил 11 мячей в 17 матчах Чемпионшипа, сейчас в его активе 24 гола в 40 играх. «Конте заинтересован в молодых игроках, мы разговаривали с ним об этом. Тренер дал мне несколько советов и уверил: когда я вернусь в «Челси», получу шанс. Такая поддержка очень важна для меня, придает уверенности и заставляет выкладываться на все 100», – отреагировал Абрахам на слова Конте.

Перед началом сезона-2016/17 «Челси» раскидал по арендам аж 38 футболистов. Никто из парней не выстрелил так, как Абрахам: Лукас Пиазон и Кристиан Атсу пытались разжечь Чемпионшип, но провели сезон в стиле среднестатистических середняков. На молодежном уровне Тэмми наклепал внушительные 74 мяча в 98 встречах, но практически никто не ожидал, что первый сезон во взрослом футболе пройдет так же результативно и ярко. 19-летний форвард успешно сражается против здоровых костоломов Чемпионшипа за скромный «Бристоль». Команда плетется во второй части таблицы, но Тэмми отрабатывает по полной – страйкер занимает второе место в списке лучших бомбардиров турнира.

Абрахам попал в «Челси», когда ему было семь. Родители постоянно возили мальчугана на тренировки в другой конец города, за что Тэмми сейчас им очень благодарен. «Только со временем осознал, как много родители сделали для меня. Мне невероятно с ними повезло», – признается игрок. Тэмми прорвало в прошлом сезоне: победа в молодежной Лиге чемпионов и дебют в главной команде под руководством Гуса Хиддинка. В июле Абрахам съездил на чемпионат Европы в составе сборной Англии U-19 и получил первый знак внимания от нового главного тренера. Антонио Конте взял парня в американское турне и пригласил для работы рядом с опытными профи.

За это время Тэмми завел нужные знакомства и оценил потенциальных конкурентов за основу: «Диего Коста – отличный пример для подражания. Считаю его одним из сильнейших нападающих мира. Я наблюдаю за тем, как он действует на поле и стараюсь перенять лучшее из его игры». Согласно Goal.com, летом Косту, соблазнят китайцы, поэтому у Абрахама будет возможность продемонстрировать талант.

Пока же Тэмми не дает «Бристолю» свалиться в зону вылета. В межсезонье главный тренер клуба Ли Джонсон лично приехал в дом Абрахама в Лондоне, чтобы обсудить арендное соглашение со всей семьей футболиста. «Первый раз я встретился с Джонсоном, когда он приехал в наш дом, чтобы поговорить с родителями. Тренер рассказывал о команде, стадионе. Мы быстро нашли общий язык, я осознал, что «Бристоль» – правильное место, чтобы продолжить карьеру», – вспоминает Абрахам.

Нападающий переехал в Бристоль (190 км от столицы Британии), но не забывает навещать семью. На заднем дворе родительского дома Тэмми тренируется с 15-летним братом Тимми, который забивает голы в молодежной системе «Чарльтона». «Мы всегда играли друг против друга. Это полезно: мы вместе обсуждаем игровые моменты и развиваемся. Семейное дело. Родители стараются не пропускать ни одной моей игры в Чемпионшипе. Здорово чувствовать их поддержку. Папа звонит после каждого матча», – отмечает Тэмми.

Но есть еще один авторитетный человек, который общается с Абрахамом по окончании его игр: «Иногда получаю сообщения от Джона Терри. Он поздравил меня с первым голом за «Бристоль». Терри – настоящий авторитет. Поэтому когда он мне пишет, чтобы я продолжал усердно работать и выжимать максимум, кажется, что мечты сбываются».

Абрахам прислушивается к советам прославленного воспитанника «Челси» и делает все зависящее, чтобы следующий сезон начать в футболке родного клуба. Конечно, есть вариант, что Тэмми отправят на годик в условный «Эвертон», но факт остается фактом: «Абрахам – будущее «Челси». Так сказал Антонио Конте, а этот брутал слов на ветер не бросает.

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