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Шеффилд Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс

Чемпионшип - 20 февраля 2018

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Шеффилд Юнайтед – Куинз Парк Рейнджерс на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Крис Уайлдер или Иэн Холлоуэй? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Шеффилд Юнайтед – Куинз Парк Рейнджерс? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Шеффилд Юнайтед и Куинз Парк Рейнджерс, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

