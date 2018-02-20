Ноттингем Форест
    -
    22:45
    20.02.18
    Сити Граунд
    Рединг
      Чемпионшип • Тур 33
      КалендарьТаблица
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      Онлайн
      Ноттингем Форест - Рединг
      Чемпионшип - 20 февраля 2018

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Ноттингем Форест – Рединг на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Айтор Каранка или Яаап Стам? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Ноттингем Форест – Рединг? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Ноттингем Форест и Рединг, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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