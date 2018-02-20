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Болтон Уондерерс - Сандерленд

Чемпионшип - 20 февраля 2018

Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Болтон Уондерерс – Сандерленд на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 23:00 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.

Кто победит в битве тренеров, Фил Паркинсон или Крис Коулмэн? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.



Вы уже проголосовали за победителя в матче Болтон Уондерерс – Сандерленд? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.

Сегодня сражаются Болтон Уондерерс и Сандерленд, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

