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Брентфорд - Бирмингем Сити
Чемпионшип - 20 февраля 2018
Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Брентфорд – Бирмингем Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 22:45 20 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
Кто победит в битве тренеров, Дин Смит или Стив Коттерилл? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.
Вы уже проголосовали за победителя в матче Брентфорд – Бирмингем Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
Сегодня сражаются Брентфорд и Бирмингем Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.
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