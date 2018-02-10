Барнсли
    -
    15:15
    10.02.18
    Оуквелл
    Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип • Тур 31
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      Барнсли - Шеффилд Уэнсдей
      Чемпионшип - 10 февраля 2018

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Барнсли – Шеффилд Уэнсдей на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 15:15 10 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.


      Вы уже проголосовали за победителя в матче Барнсли – Шеффилд Уэнсдей? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Барнсли и Шеффилд Уэнсдей, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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