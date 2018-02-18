Лидс Юнайтед
    -
    19:30
    18.02.18
    Элланд Роуд
    Бристоль Сити
      Чемпионшип • Тур 32
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      Лидс Юнайтед - Бристоль Сити
      Чемпионшип - 18 февраля 2018

      Футбол, Чемпионшип. Следите за матчем Лидс Юнайтед – Бристоль Сити на Eurosport.ru! Стартовый свисток – в 19:30 18 февраля 2018, и мы расскажем вам про все самые важные моменты игры.
      Кто победит в битве тренеров, Пол Хекингботтом или Ли Джонсон? Узнайте из онлайн-трансляции Eurosport.ru.

      Вы уже проголосовали за победителя в матче Лидс Юнайтед – Бристоль Сити? Обязательно прочитайте другие интересные материалы про Футбол.
      Сегодня сражаются Лидс Юнайтед и Бристоль Сити, а у нас есть их подробные профайлы. Ну и про сам вид спорта тоже все есть, как вот, например, про Футбол: там и календари, и результаты, и таблицы.

          
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